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1992年巴塞隆納奧運銀牌總教練李來發，傳出16日因病逝世，享壽68歲。近年李來發身體狀況不佳，卸下「綠色怪物」高苑工商總教練一職，告別式將於30日舉行。李來發的棒球生涯輝煌，球員時期與捕手高英傑組成黃金投捕搭檔，並多次代表中華隊出征國際賽場。1980年，他們兩人還共同前往日本發展，為台灣棒球開創更多旅外機會。退役後，李來發轉投教練工作，並在1992年巴塞隆納奧運帶領中華隊奪得銀牌。此外，李來發在1997年至2001年間擔任中信鯨隊總教練，對職業棒球的發展貢獻良多。離開職棒後，他於2009年起執掌高苑工商棒球隊，致力於培育年輕棒球人才，為台灣棒球界培育了不少後起之秀。李來發的逝世，令許多子弟兵及棒壇人士感到不捨。中華棒協表示，1992年巴塞隆納奧運銀牌總教練李來發先生逝世，李總教練自球員時期便長期入選中華隊，退役後擔任教練更是率領中華隊在巴塞隆納奧運奪下銀牌佳績，爾後更是在職棒球隊以及高苑工商棒球隊作育英才無數，並且擔任中華棒球OB會副會長職務，為台灣棒壇發展重要角色，如今辭世，本會深感遺憾與不捨。