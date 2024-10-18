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美國總統大選，當地時間11月5日將正式登場，搖擺州之一的北卡羅萊納州（North Carolina，簡稱北卡），當地時間10月17日開始提早投票，即使剛經過颶風海倫（Helene）荼毒不久，仍無阻選民投入。綜合《美聯社》、《路透社》報導，颶風海倫9月下旬襲向美國，對包含北卡州在內的多個地區，造成嚴重破壞與災情，儘管颶風過後，重建工作仍在繼續，但提前投票開跑當天，北卡某些郡縣投票站，還因為附近車流太多，必須派人疏導交通。報導指出，北卡州的選舉委員會，花了幾週時間，評估颶風對投票站造成的損害，最終在當地25個郡，向選民開放76個提前投票站，原本在颶風釀災前，計劃向選民開放的投票站是80個。北卡州選舉委員會執行董事貝爾（Karen Bell）表示：「我知道成千上萬的北卡人，都在風暴中蒙受慘重損失，但有件事颶風海倫沒能從人們手中奪走，就是選舉的投票權。」報導提到，川普和賀錦麗在北卡的支持率幾乎不相上下，民調公司「FiveThirtyEight」的最新數據顯示，川普的支持率為48%，而賀錦麗的支持率則為47.5% 。颶風海倫造成美國至少246人死亡，是自2005年卡翠娜颶風以來、襲擊美國本土最致命的颶風，其中半數以上的死者是在北卡，至今仍有地方斷水斷電，但這並未阻礙多數人前去投票。