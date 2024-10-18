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▲胡宇威粉絲人數非常多，帶著布條、燈牌到現場支持偶像。（圖／NOWnews攝影中心）

▲胡宇威在金鐘獎星光大道紅地毯上的服裝設計層次豐富，相當十分吸睛。（圖／NOWnews攝影中心）

第59屆節目類金鐘獎頒獎典禮將在今（18）日於台北流行音樂中心登場，星光大道率先於傍晚5點登場，由於今日紅毯上眾星雲集，因此也有許多粉絲一大早就聚集在北流周邊。其中可以發現，粉絲最多的不是超夯男團Energy、Ozone、U:NUS，而是首度入圍金鐘獎的胡宇威，看到他的粉絲大約早上6點多就拿著布條、燈牌現身，圍在北流旁邊，就是要為了自己的偶像應援。胡宇威這次憑藉著節目《我們這一攤》入圍第59屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎，許多粉絲得知他入圍之後，就相當關注金鐘獎的消息。今日節目類金鐘獎星光紅毯在北流登場，他們也一大早就在現場卡位，希望有機會可以和偶像有近距離接觸。畫面中可以看到他們手上拿著許多布條，頭上還帶著燈板，只為了力挺偶像，最前方還貼著大幅的布條，有許多胡宇威在節目中的帥氣畫面，可以感覺得出粉絲的用心。第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含三立都會台、三立MOD戲劇台、公視主頻並於好事989電台聲音轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方Youtube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡STARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看。