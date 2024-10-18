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▲陳柏霖才剛從西班牙影展為他的電影《鬼才之道》領取兩座大獎，又趕回台灣來出席金鐘獎頒獎典禮。（圖／記者葉政勳攝影）

▲陳柏霖和Afuri在紅毯上一個帥氣，一個可愛。（圖／記者葉政勳攝影）





在大小銀幕都炙手可熱的男神陳柏霖，以自製節目《極島森林2》入圍「生活風格節目獎」，特地從西班牙錫切斯奇幻影展趕快返回台灣，還牽著愛犬Afuri一起走上金鐘獎頒獎典禮的星光大道，可愛的Afuri人氣不輸主人，陳柏霖則戴上眼鏡，流露出具有書卷味的帥氣，絕對是紅毯上最有型、令女性觀眾心動的最帥來賓代表之一。陳柏霖今年不僅有電影《鬼才之道》在金馬獎上囊括11項大獎領跑，還有《極島森林2》獲金鐘獎提名，交出亮眼的成績單。之前在西班牙錫切斯奇幻影展上，他代表影片接受錫切斯精選觀眾票選獎和亞洲焦點觀眾票選獎，好運氣是否延續到金鐘獎典禮上？很快就見分曉。他曾以《我可能不會愛你》成為金鐘獎視帝，並不是第一次參與這個盛會，他笑道：「Afuri才是第一次來參加。」難怪牠也成為觀眾注意的焦點之一。第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含並於好事989電台聲音轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方Youtube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡STARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看。