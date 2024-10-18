在大小銀幕都炙手可熱的男神陳柏霖，以自製節目《極島森林2》入圍「生活風格節目獎」，特地從西班牙錫切斯奇幻影展趕快返回台灣，還牽著愛犬Afuri一起走上金鐘獎頒獎典禮的星光大道，可愛的Afuri人氣不輸主人，陳柏霖則戴上眼鏡，流露出具有書卷味的帥氣，絕對是紅毯上最有型、令女性觀眾心動的最帥來賓代表之一。
陳柏霖今年不僅有電影《鬼才之道》在金馬獎上囊括11項大獎領跑，還有《極島森林2》獲金鐘獎提名，交出亮眼的成績單。之前在西班牙錫切斯奇幻影展上，他代表影片接受錫切斯精選觀眾票選獎和亞洲焦點觀眾票選獎，好運氣是否延續到金鐘獎典禮上？很快就見分曉。他曾以《我可能不會愛你》成為金鐘獎視帝，並不是第一次參與這個盛會，他笑道：「Afuri才是第一次來參加。」難怪牠也成為觀眾注意的焦點之一。
第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含
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