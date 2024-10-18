我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《綜藝玩很大》主持人吳宗憲領獎激動表示推動此獎項已過十年。（圖／三立）

▲《綜藝玩很大》Kid致詞後遭吳宗憲搞笑吐槽。（圖／三立）

第59屆金鐘獎頒獎典禮，在今（18）日晚間於北流盛大舉行。首個獎項「最具人氣綜藝節目獎」由奧運金牌選手林郁婷頒獎。頒獎舞台上，林郁婷說「平常我在台上都是用拳頭說話，沒有在開口的。」接著她謝謝金鐘獎邀請，並且難得的開玩笑說「我跟這個獎的關聯，就是人氣了吧！連我媽都說，最近很常在電視節目上看到我。『謝謝大家！』」宣布得獎者為《綜藝玩很大》後，吳宗憲激動上台喊話。「最具人氣綜藝節目獎」是金鐘獎首次增設的獎項，票選過程由網友投票而成，《綜藝玩很大》是首個拿下人氣獎的節目。主持人吳宗憲上台時激動地說：「我推這個獎推了十年了。如果不是我拿是誰拿！」主持人之一坤達對老婆柯佳嬿喊話：「老婆我拿完這個獎，等一下就回家。」Kid發表感言時感性的說：「玩很大十年，讓我從沒有到有，現在重要的是，我有女兒了！」卻遭吳宗憲無情吐槽：「我女兒在主持金鐘獎，怎麼樣？」現場笑聲不斷。第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含並於好事989電台聲音轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方Youtube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡STARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看。