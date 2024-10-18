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▲趙小僑（左）和劉子銓頒發一堆兒少節目的獎項，連劉子銓小時候當過誰的婚禮花童，都拿來當話哏。（圖／三立電視提供）

59屆金鐘獎頒獎典禮，在今（18）日晚間於台北流行音樂中心盛大舉行，頒獎典禮第一段由趙小僑和繼子劉子銓搭檔頒發一堆兒少節目、動畫節目等獎項，雖然得獎名單觀眾不一定有意見，但趙小僑與劉子銓在頒獎時一直拿彼此的關係和家務事作為話哏，觀眾嘆道：「不想再聽家務事了。」充分表達心中的不耐。趙小僑與劉子銓在典禮上從彼此在家裡的稱呼，提到了趙小僑的親生女兒、劉子銓的異母妹妹典典寶寶，接著頒到最佳兒少節目主持人時，講到入圍者之一鍾欣凌，趙小僑還回憶鍾欣凌的婚禮上，劉子銓有當花童.......網路留言板ptt上的網友抱怨道：「頒獎人才應該限時吧？」覺得無關緊要的話講太多。也有人回道，母子頒獎當然也只能尬聊家務事。更有人認為趙小僑是不是久沒有上電視節目，已經抓不住在節目上該有的節奏。大家共同的心聲是：「不想再聽家務事，趕快頒獎吧。」第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含並於好事989電台聲音轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方Youtube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡STARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看。