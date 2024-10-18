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▲Avantgardey登上紅毯超有氣勢，還用中文向大家打招呼。（圖／NOWnews攝影中心）

第59屆節目類金鐘獎頒獎典禮將在今（18）日於台北流行音樂中心登場，星光大道在傍晚5點率先登場。稍早日本最狂舞團Avantgardey現身紅毯上，17個團員一起跳著走上紅毯，和過往的紅毯走秀有相當不一樣的表現，引起現場眾多粉絲歡呼。而她們也將在典禮上和超殺男團ENERGY一起表演，因此她們也很感謝ENERGY，「託他們的福，讓我們有機會參加金鐘獎。」Avantgardey今天一走進紅毯上就氣勢非凡，17個人一開始先是面無表情站在前方，接著以逗趣可愛的舞蹈跳進現場，紅毯主持人黃豪平也被她們的氣勢驚呆，直說「她們每一次出現、每一次的動作都讓人驚豔，今天踏上紅毯就像群魔亂舞一樣，帶來非常不一樣的風景。」她們一進場，也掀起眾多粉絲歡呼。Avantgardey在紅毯上接受訪問時，也用中文「大家好」向觀眾打招呼，而今天剛好是團長nona的生日，這次是首次在國外過生日，也是非常特別的體驗，她們也很感謝ENERGY，「託他們的，讓我們有這麼特別的體驗」。她們也在現場做出可愛3連拍，每個人都做出不同的表情和動作，和平時有非常大的反差萌。