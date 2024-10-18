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▲吳姍儒現場金句連連，狂虧自己的身材，惹得現場哈哈大笑。（圖／金鐘獎 Golden Bell Awards YouTube）

▲吳宗憲在台下力挺女兒，大喊「妳好棒！」（圖／金鐘獎 Golden Bell Awards YouTube）

第59屆節目類金鐘獎頒獎典禮將在今（18）日於台北流行音樂中心登場，由吳姍儒（Sandy）獨挑大樑當主持人，這是她生完女兒、剛坐完月子後，首度擔任大型典禮的主持人，不過可以看出她今天狀況非常好，在現場金句連連，笑說「Ozone是從選秀節目出來的，我是從月子中心請假出來的」，還笑虧爸爸吳宗憲說，「有人生了4個小孩，只有1個可以主持金鐘獎」，惹得現場哈哈大笑，吳宗憲也在台下為女兒應援。Ozone開場節目後，吳姍儒穿著白色套裝現身，表示「大家看到Ozone的演出，都露出姨母笑，我不只有姨母笑，還有生母笑」，接著捧著自己還沒有完全恢復的肚子。她也說，做節目和當媽媽很像，做節目要發想，錄製、剪接和播出，歡喜做甘願受，當媽媽是孕育、等待、疼痛、辛苦，歡喜做甘願受，下秒再度調侃自己的身材，「很想瘦但瘦不下來。」吳姍儒也提到今年的入圍名單很有趣，「有人節目一做就做了11年，節目和主持人獎一共入圍13次，像綜藝大熱門，啊～～HITO」，但下秒她又再度虧爸爸吳宗憲，「這真的不容易，因為有人生了4個小孩，只有一個可以主持金鐘獎，其實就是等於除了那一個，其他都啊～～OUT。」吳姍儒說話時，鏡頭也不時會帶到吳宗憲，可以看到他在台下不斷為女兒歡呼，大讚「妳好棒！」也有網友在PTT稱讚，「Sandy有爸爸主持的大將之風讚！而且之前父女受訪憲哥脫序時，Sandy都會想幫忙圓場」、「剛生小孩就馬上出來，這樣的表現不錯了。」第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含三立都會台、三立MOD戲劇台、公視主頻並於好事989電台聲音轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方Youtube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡STARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看。