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▲三金板今天只排第7名，在線人數僅1千多人。（圖／PTT）

第59屆節目類金鐘獎頒獎典禮在今（18）日於台北流行音樂中心登場，不過今年的討論度似乎不如以往，有網友就說，下班之後想要看金鐘獎頒獎典禮，本來想從PTT的三金板看討論，不過他一點進PTT卻發現三金板只位居第7名，且在線人數只有1千出頭，讓他傻眼表示，「這樣正常嗎？」不少人回應「很正常，主力在明天」、「應該是節目和戲劇分開的關係。」一名網友以「金鐘板只有1000多人正常嗎？」為題在PTT八卦板發文表示，剛下班到家想說要看金鐘獎頒獎典禮，因為以往只要有三金頒獎典禮，PTT三金板討論度都很熱，基本上都可以在前3名，因此他本來想從熱門看板點進去，不過他一打開PTT卻發現三金板掉到第7名，且在線人數只有1千多人，讓他好奇「是熱門獎還沒到嗎？還是沒人在意了？你們大家現在都只看韓綜嗎？」還有另一名網友也在PTT八卦板發文提問，「金鐘獎是沒人在看嗎？」明明星光大道、頒獎典禮已經開始了，但熱門看板前幾名都找不到三金板，且實況文也都沒有爆文，八卦板的討論也很少，讓他相當不解，「現在是怎樣？沒人在乎金鐘獎是不是？」文章曝光後掀起討論，網友表示「這個時代還有多少人在看電視？」、「金曲還是比較有興趣」、「金馬、金曲都沒人了，金鐘獎還活著算很好了」，