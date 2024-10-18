《原子少年2》海外男團交流賽結束，4國男團的熱度不斷。韓國男團NCHIVE回到韓國後還特別向韓媒宣傳《原子少年2》，大讚是台灣最大的選秀節目，並表示能和各國男團及《原少A2》的選手同台，透過音樂進行交流、擴展在華語市場的影響力，讓他們感到非常開心，也提到透過這次節目和具俊曄見到面的心情。
崇拜酷龍具俊曄 NCHIVE成員受大前輩鼓舞
NCHIVE成員們談到同樣是來自韓國的導師具俊曄，雖然他們都還年紀很小，也都知道具俊曄是酷龍團體時代的超級巨星。得知能在台灣見到具俊曄後，成員們特別查找他過去的表演影片。雖然首次面對這位傳奇人物感到緊張，但由於製作人和具俊曄是相識的關係，讓他們能以平常心完成拍攝。錄製過程中，具俊曄給了他們許多鼓勵和支持，幫助NCHIVE更自信地完成舞台表演。
台韓男團夜市結緣 NCHIVE與晨之星友情升溫
除了在舞台上的合作，NCHIVE與《原少A2》選手「晨之星」成員們，在私底下也建立了深厚友誼。他們一起逛夜市，創造了美好的回憶，NCHIVE成員還私下送上小禮物，並在節目上高度讚賞晨之星的舞台表現，許願有機會在韓國再次相聚，短暫相處卻深厚的情誼讓彼此都感到非常溫暖。
PERSES與VERA相見歡 互相cover新歌
來自泰國的PERSES，則通過《原子少年2》與VERA的蔡朕和孟維建立起了友誼。雙方互相cover彼此的新歌《BODYGUARD》和《Find No End》，在表演與音樂中建立了珍貴的跨國友誼，雙方都十分珍惜這次的合作與交流機會。
馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架
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NCHIVE成員們談到同樣是來自韓國的導師具俊曄，雖然他們都還年紀很小，也都知道具俊曄是酷龍團體時代的超級巨星。得知能在台灣見到具俊曄後，成員們特別查找他過去的表演影片。雖然首次面對這位傳奇人物感到緊張，但由於製作人和具俊曄是相識的關係，讓他們能以平常心完成拍攝。錄製過程中，具俊曄給了他們許多鼓勵和支持，幫助NCHIVE更自信地完成舞台表演。
台韓男團夜市結緣 NCHIVE與晨之星友情升溫
除了在舞台上的合作，NCHIVE與《原少A2》選手「晨之星」成員們，在私底下也建立了深厚友誼。他們一起逛夜市，創造了美好的回憶，NCHIVE成員還私下送上小禮物，並在節目上高度讚賞晨之星的舞台表現，許願有機會在韓國再次相聚，短暫相處卻深厚的情誼讓彼此都感到非常溫暖。
PERSES與VERA相見歡 互相cover新歌
來自泰國的PERSES，則通過《原子少年2》與VERA的蔡朕和孟維建立起了友誼。雙方互相cover彼此的新歌《BODYGUARD》和《Find No End》，在表演與音樂中建立了珍貴的跨國友誼，雙方都十分珍惜這次的合作與交流機會。
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