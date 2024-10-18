我是廣告 請繼續往下閱讀

海基會前董事長鄭文燦因涉貪而請辭，其遺缺在4個月後，海基會今（18）日公布，將由前監察委員吳豐山接任海基會董事長。事實上，早在鄭文燦上任前，政壇就傳出總統賴清德屬意吳豐山，卻因前總統蔡英文提出「建言」，才由鄭文燦擔任，這回吳豐山成功被「扶正」，也算是貫徹賴清德意志。鄭文燦7月因為涉及林口華亞土地變更弊案遭到調查而請辭，陸委會隨後宣布由副董事長許勝雄代理董事長，海基會今宣布，吳豐山將待董事會決議後，接任海基會董事長。吳豐山大學時代就在《自立晚報》工作，從基層記者做到採訪主任、總編輯、社長；1998年台灣公共電視台開播，吳豐山做第1任、第2任董事長；2006年，吳豐山入蘇貞昌內閣；2008年被前總統馬英九提名，並任監察院監察委員。吳豐山被視為台南幫，知情人士觀察，賴清德在面對重大抉擇時，偶時會諮詢吳的意見，兩人關係不言而喻，包含2019年與蔡英文進行總統初選、台獨論等，兩人都曾就相關議題交流。此外，吳豐山在總統初選時，也在媒體專欄對賴、蔡提出建言，他期許賴清德，希望他永遠能夠外慚清議、內疚神明，「千萬不要一朝登頂，便就前呼後擁、顧盼自雄，忘了我是誰」。事實上，在賴清德520上任前、布局內閣人事時，就傳出屬意吳豐山接任海基會董事長，但蔡英文當時卻建議鄭文燦，直言鄭是執政團隊靈魂人物、要善用他，在蔡英文「欽點」下，逼得賴清德不得不點頭；在鄭文燦「出事」後，其遺缺部分，吳豐山更是被點名的熱門人選，如今海基會揭曉人選，將訂於11月4日召開董事會，決議吳豐山擔任董事長，一如外界事先猜測。綜觀賴清德的內閣名單，以「台南幫」為大宗，包含主計長陳淑姿、客委會主委古秀妃、法務部長鄭銘謙、國科會主委吳誠文等人，而這次納入吳豐山，為「台南幫」再添一人，引起外界關注。