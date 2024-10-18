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▲港星吳孟達2021年因肝癌病逝。（圖／翻攝吳孟達微博）

▲經常性喝酒，尤其是暴飲者更可能增加慢性肝炎、肝硬化、肝癌的「肝病三部曲」發生機率。（示意圖／取自unsplash）

▲民進黨前主席施明德今年1月因肝癌復發離世。（圖／翻攝自施明德臉書）

▲奧運銀牌教練李來發因肝癌離世，享壽68歲。（圖／李來發臉書）

台灣棒球界「傳奇教練」李來發1992年帶領中華隊在巴塞隆納奧運奪銀牌，被證實已在16日因肝癌病逝，享壽68歲。據統計，每年約有1萬3000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，包含港星吳孟達、民進黨前主席施明德、男星安鈞璨等人都不敵。醫師示警，出現7大症狀時已經晚期了。《NOWnews今日新聞》整理肝癌存活率、高危險族群、該怎麼預防？等重點一文看懂。衛生福利部公布2023年國人十大死因，第1名仍由癌症蟬聯榜首，而十大癌症中，肺癌與肝癌已經連續44年名列前2名，不過肝和肝內膽管癌的標準死亡率長期呈現下降趨勢，2023年較2022年每十萬人減少0.6人，與2013年比較更減少8.0人。根據國民健康署統計，每年約1萬3000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌。台灣癌症基金會表示，慢性B型肝炎及慢性C型肝炎，是引起肝癌的主因，約有60％至70％是B肝引起，20％是C肝引起。不過，書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，除了B肝、C肝帶原者，近年來飲食結構、生活習慣的改變，肝癌高危險族群包括：◾一等或二等親中有肝癌患者◾慢性B或C型肝炎者◾B型肝炎帶原者◾肝硬化◾經常性飲酒者初期的肝癌通常沒有明顯症狀，往往在晚期，或局部症狀明顯時才被診斷出來，因此又被稱為「沈默殺手」，小的腫瘤只能靠影像檢查來偵測，所以定期檢查很重要的。晚期肝癌症狀包括：◾類似感冒症狀：疲倦、食慾差、發燒、頭暈等◾黃疸：皮膚和眼白發黃◾上腹部脹痛：如果肝癌長在肝臟表面，因為肝臟表面的包膜上有痛覺神經，即使是體積很小，一旦頂到包膜就可能引起上腹部脹痛◾腹水、下肢水腫：腫瘤如果長在肝門脈靜脈附近，很容易跑進血管內，導致肝門脈壓上升，造成腹水、腹脹、下肢水腫。◾急性腹痛：腫瘤如果破裂，會引發突然的劇烈疼痛。其它如腸胃脹氣、噁心嘔吐、拉肚子◾體重減輕◾嚴重者甚至可能吐血醫師指出，臨床數據顯示，晚期肝癌患者的1年存活率僅10%，過往治療成效有限，即便標靶藥物治療後的腫瘤縮小率也只有5%-20%左右，晚期肝癌患者存活率始終無法提升。邱展賢提醒，平時要避免過量飲酒、濫用藥物，B肝帶原者、C肝患者、有肝癌家族史，務必定期追蹤，及早治療是提升肝癌存活率的最大關鍵。上述高危險族群，若想改善脂肪肝，邱展賢建議應先治療誘發病因，如糖尿病、高血脂等，並進行體重控制與養成運動習慣，少吃動物性脂肪、甜食、零食，不吃宵夜，多吃蔬果等富含纖維素的食物及瘦肉、魚、豆製品等高蛋白質食物，養成運動習慣更重要。邱展賢強調，脂肪肝是可逆的疾病，積極的調整生活飲食習慣，控制體重，脂肪肝才可以改善，並避免衍生肝癌的風險。出生：1956年6月28日功績：1992年帶領中華隊取得巴塞隆納奧運銀牌婚姻：已婚，妻沈青蓉經歷：1974~1977年 入選中華代表隊國手，擔任捕手，搭檔高英傑出賽1980年 與高英傑一同加入日本職棒南海鷹隊1984年 擔任奧運中華隊教練1997年~2001年 擔任中華職棒和信鯨隊總教練2006年 擔任中華職棒中信鯨隊總教練2008年 中信鯨隊受職棒簽賭案影響解散2009年 受邀至高苑工商擔任高苑工商青棒隊總教練2024年 退休轉任球隊高級顧問