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為了響應振興花蓮觀光，雄獅旅遊與花蓮縣政府、台灣樂活永續協會、台灣鐵路公司合作，推出「鳴日號」、「兩鐵列車」，帶領旅客以低碳旅遊體驗花蓮在地美景，優惠價每人9999元起，預計此波有1000人報名參加，預計可創造超過3000萬元的花蓮觀光產值。雄獅旅遊表示，鳴日號有台灣最美觀光列車之稱，此次特別為振興活動結合花蓮周邊資源，提供高規格服務體驗，帶領旅客深度體驗自然美景與人文，如規劃專屬席次阿勒飛斯歌舞大型演出，欣賞精采部落歌舞表演，並前往馬太鞍溼地生態園區，邀部落在地達人帶領生態走讀，深入探索阿美族傳統文化。雄獅旅遊表示，行程原價19000元起，此次振興優惠價每人9999元起，限量500人。若喜歡輕鬆騎旅，可以搭乘「兩鐵列車」沿著玉富自行車道騎行穿梭金黃色稻穗田園，打卡板塊交界地標，還可走進森林大農大富平地森林享受森林浴，體驗瑞穗溫泉飯店的療癒行程放鬆身心，行程原價每人5999元、振興優惠價每人3999元起。雄獅旅遊表示，此波預計有1000人報名參與，同時透過採購在地元件及2次消費，將可以創自凹超過3000萬元的花蓮觀光產值，此花蓮振興專案團體行程於今日起官網開賣，亦可洽各大旅行社。同時，雄獅旅遊去年與台灣鐵路公司合作蒸汽火車之旅，目前也正籌備台鐵「EMU3000新自強號」與「蒸汽火車」相關遊程，預計今（2024）年12月重現，自花蓮出發行駛到玉里，也是睽違5年來再度行駛該度段，預計11月上旬對外啟售。