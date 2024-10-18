我是廣告 請繼續往下閱讀

▲約翰卡薩爾曾在《教父》系列有精彩演出，可惜罹癌早逝。（圖／摘自IMDb）

▲梅莉史翠普（左）與馬丁蕭特在《破案三人行》的戀情被傳延伸到戲外，兩人看似戲路不搭，其實年紀很匹配。（圖／摘自IMDb）





▲梅莉史翠普（左）與約翰卡薩爾曾在《越戰獵鹿人》中合作，兩人已經訂婚，卻因為約翰癌逝，只能留下遺憾。（圖／摘自IMDb）

75歲的資深影后梅莉史翠普，被傳和影集《破案三人行》中有感情對手戲的馬丁蕭特假戲真做、陷入熱戀，雖然彼此都只認對方是「非常好的朋友」，卻令外人懷疑他們之間一定有情愫。梅莉曾經和演員同業約翰卡薩爾訂婚，卻因約翰癌逝而留下遺憾，是她最刻骨銘心的回憶。演員在上戲時必須真情流露，常有人下戲後還收不回來，梅莉向來以「擅用方法演技」著稱，卻也仍難避免和戲𥚃的戀人被傳緋聞。根據紐約郵報八卦版，她和馬丁從今年金球獎頒獎典禮被拍到有說有笑、互動親密，儘管否認交往，之後的大半年常常一起去看舞台劇演出或出席公開活動，也會牽手，近日更被狗仔攝影拍到一起搭梅莉的車子離開，目擊者都覺得他們看來不像藉緋聞炒話題，有一定程度的好感存在，不太可能只是好朋友。乍看之下，諧星形象鮮明的馬丁，和因演技備受崇敬的梅莉不太搭，其實他只小她不到1歲，年紀上是蠻匹配，也是她和結婚超過40年的丈夫唐古莫傳婚變後，第一位最可能擦出愛情火花的新對象。過往梅莉𣎴是沒在結束一段戀情後，馬上再投入另一個人的懷抱中。她因爲約翰卡薩爾罹癌、英年早逝，差點心碎，可是約翰去世後不到一年間，她就認識了唐古莫，約會幾個月就結婚。她和唐古莫被傳早在6年前已經分居，彼此只有剩下家人、親友般的關心。倘若她真的和馬丁蕭特正戀愛中，也已等了6年，算是「空窗期」挺長的了。