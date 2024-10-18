75歲的資深影后梅莉史翠普，被傳和影集《破案三人行》中有感情
對手戲的馬丁蕭特假戲真做、陷入熱戀，雖然彼此都只認對方是「 非常好的朋友」，卻令外人懷疑他們之間一定有情愫。梅莉曾經和演 員同業約翰卡薩爾訂婚，卻因約翰癌逝而留下遺憾，是她最刻骨銘心 的回憶。
資深影后難逃假戲真做 大半年來都在搞曖昧
演員在上戲時必須真情流露，常有人下戲後還收不回來，梅莉向來以
「擅用方法演技」著稱，卻也仍難避免和戲𥚃的戀人被傳緋聞。
根據紐約郵報八卦版，她和馬丁從今年金球獎頒獎典禮被拍到有說有
笑、互動親密，儘管否認交往，之後的大半年常常一起去看舞台劇演 出或出席公開活動，也會牽手，近日更被狗仔攝影拍到一起搭梅莉的 車子離開，目擊者都覺得他們看來不像藉緋聞炒話題， 有一定程度的好感存在，不太可能只是好朋友。
乍看之下，諧星形象鮮明的馬丁，和因演技備受崇敬的梅莉不太搭，
其實他只小她不到1歲，年紀上是蠻匹配，也是她和結婚超過40年 的丈夫唐古莫傳婚變後，第一位最可能擦出愛情火花的新對象。
曾為演員男友癌逝而傷心 一年之內就閃嫁他人
過往梅莉𣎴是沒在結束一段戀情後，馬上再投入另一個人的懷抱中。
她因爲約翰卡薩爾罹癌、英年早逝，差點心碎，可是約翰去世後不到 一年間，她就認識了唐古莫，約會幾個月就結婚。
她和唐古莫被傳早在6年前已經分居，彼此只有剩下家人、親友般的
關心。倘若她真的和馬丁蕭特正戀愛中，也已等了6年，算是「 空窗期」挺長的了。
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演員在上戲時必須真情流露，常有人下戲後還收不回來，梅莉向來以
根據紐約郵報八卦版，她和馬丁從今年金球獎頒獎典禮被拍到有說有
乍看之下，諧星形象鮮明的馬丁，和因演技備受崇敬的梅莉不太搭，
曾為演員男友癌逝而傷心 一年之內就閃嫁他人
過往梅莉𣎴是沒在結束一段戀情後，馬上再投入另一個人的懷抱中。
她和唐古莫被傳早在6年前已經分居，彼此只有剩下家人、親友般的