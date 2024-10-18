知名YouTuber「鍾明軒」近日被網友指控，擅闖新竹高工校園跑操場，結果害警衛丟了工作，同時鍾明軒以及同行友人都出面回應相關爭議，提到「有先跟警衛打過招呼，經過同意才入內」，沒想到事件在網路上掀起討論。新竹高工校長則出面證實此事，表示警衛未做好校園安全管制，加上過去有多次工作錯誤情形，已將該名警衛調離職務。
日前有網友在社群平台「Threads」貼文指出「兄弟你擅闖校園跑個操場直接害一個警衛被開除，太酷啦！」貼文中附上鍾明軒與友人一起出現在新竹高工操場的畫面，並且標記鍾明軒本人的帳號來看，事件引發諸多網友討論。
對此，鍾明軒也立刻出面回應表示：「我們當初是放學後去的，進入校門時有很客氣跟警衛報備說明我們的來意，目的是要參觀一個朋友的母校，我們已跟學校單位說明來意也沒有被禁止入內， 請問誰能想到後面是什麼發展？」鍾明軒也提到「文章提及警衛被開除，到底這個事件是不是真實，也應該去確認後再來提證據說明。」
鍾明軒說：「或許炎上別人是你的樂趣，我並不在乎，但建議你下次素材先準備得周全一點會比較好，我也會請人致電到你們學校去了解一下這件事，如果發現你是惡意散播、造謠，我也會請你全權負責，畢竟你也是小大人了！」
而在事件延燒一天後，新竹高中校長陳世程接受媒體採訪表示，事件發生的確是在放學時段，鍾明軒在校友帶領下進入校園，也的確有向警衛打過招呼，不過警衛卻未進行人員登記，也沒有向校方通報，最重要的是，新竹高工的操場才剛完工，目前還沒完成驗收，並沒有開放使用。
據悉，新竹高工操場從今年5月就開始整修，好不容易最近整修完成，但因為驗收未過還不能開放使用，結果鍾明軒陪友人回母校參觀並不知情，引起在校生「學生不能用，網紅可以用」的強烈抗議。
校長陳世程說，過去也是有發生訪客突然跑進辦公室的事件，新竹高工對這種情況都非常重視，警衛未做好校園安全管制，加上過去有多次工作錯誤情形，經向外包保全公司反映後，才將該名警衛調離職務。而對於該事件，稍早鍾明軒經紀人回應：「我方也已跟學校確認整體事件確實是校方疏忽與明軒無關，該事件我方就不多浪費社會資源回覆，謝謝。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，鍾明軒也立刻出面回應表示：「我們當初是放學後去的，進入校門時有很客氣跟警衛報備說明我們的來意，目的是要參觀一個朋友的母校，我們已跟學校單位說明來意也沒有被禁止入內， 請問誰能想到後面是什麼發展？」鍾明軒也提到「文章提及警衛被開除，到底這個事件是不是真實，也應該去確認後再來提證據說明。」
鍾明軒說：「或許炎上別人是你的樂趣，我並不在乎，但建議你下次素材先準備得周全一點會比較好，我也會請人致電到你們學校去了解一下這件事，如果發現你是惡意散播、造謠，我也會請你全權負責，畢竟你也是小大人了！」
而在事件延燒一天後，新竹高中校長陳世程接受媒體採訪表示，事件發生的確是在放學時段，鍾明軒在校友帶領下進入校園，也的確有向警衛打過招呼，不過警衛卻未進行人員登記，也沒有向校方通報，最重要的是，新竹高工的操場才剛完工，目前還沒完成驗收，並沒有開放使用。
據悉，新竹高工操場從今年5月就開始整修，好不容易最近整修完成，但因為驗收未過還不能開放使用，結果鍾明軒陪友人回母校參觀並不知情，引起在校生「學生不能用，網紅可以用」的強烈抗議。
校長陳世程說，過去也是有發生訪客突然跑進辦公室的事件，新竹高工對這種情況都非常重視，警衛未做好校園安全管制，加上過去有多次工作錯誤情形，經向外包保全公司反映後，才將該名警衛調離職務。而對於該事件，稍早鍾明軒經紀人回應：「我方也已跟學校確認整體事件確實是校方疏忽與明軒無關，該事件我方就不多浪費社會資源回覆，謝謝。」