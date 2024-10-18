我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有網友爆料鍾明軒闖入新竹高工使用操場，結果讓該校警衛丟了工作，鍾明軒第一時間也出面回應。（圖/鍾明軒IG）

▲新竹高工的操場在今年5月正式啟動整修作業，近日才剛完工但還在驗收階段尚未啟用。（圖/新竹高工臉書）

知名YouTuber「鍾明軒」近日被網友指控，擅闖新竹高工校園跑操場，結果害警衛丟了工作，，沒想到事件在網路上掀起討論。新竹高工校長則出面證實此事，日前有網友在社群平台「Threads」貼文指出貼文中附上鍾明軒與友人一起出現在新竹高工操場的畫面，並且標記鍾明軒本人的帳號來看，事件引發諸多網友討論。對此，鍾明軒也立刻出面回應表示：「我們當初是放學後去的，」鍾明軒也提到鍾明軒說：「或許炎上別人是你的樂趣，我並不在乎，但建議你下次素材先準備得周全一點會比較好，而在事件延燒一天後，新竹高中校長陳世程接受媒體採訪表示，事件發生的確是在放學時段，鍾明軒在校友帶領下進入校園，也的確有向警衛打過招呼，校長陳世程說，過去也是有發生訪客突然跑進辦公室的事件，新竹高工對這種情況都非常重視，