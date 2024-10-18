全台最強動畫盛會「台中國際動畫影展」今（18）日登場，適逢影展十週年，展期延長為10天跨雙週末，並推出限定「十週年慶典套票」，買就送限量十週年紀念T恤，開賣首日即掀起新一波搶票熱潮。影展除放映動畫影片，也安排多場講座與周邊活動，還有口述影像場提供視障朋友體驗。
「台中國際動畫影展」今日舉辦開幕儀式，參加影人陣容龐大，可說國內外動畫界翹楚聚首台中。副秘書長林育鴻代表市長盧秀燕出席表示，感謝大家多年努力，台中市文化底蘊深厚，此次影展與全球知名動畫影展接軌，將國際知名動畫作品帶進台中，呈現台中市作為國際都市應有的氣度。
由於適逢影展十周年，主辦單位特製十週年限定超萌「Taichill Friends」蛋糕塔，由台中市政府副秘書長林育鴻、新聞局副局長陳瑜偕同節目總監王綺繐、決審評審動畫導演石昌杰及多名國際影人聯手切蛋糕，為影展十週年揭開序幕。
副秘書長林育鴻表示，動畫影展邁入十週年里程碑，已然是台灣最具國際規模的動畫盛會，並與全球知名動畫影展接軌，節目單元更網羅克羅埃西亞薩格勒布國際動畫影展、波蘭StopTrik停格動畫影展及首爾獨立動畫節等，跨越歐亞疆界，將國際知名動畫影展作品帶進台灣、聚集在台中，分享動畫殊異層次與視角，讓台灣影迷不用遠渡重洋，就能飽覽世界各地大放異彩的動畫作品。
新聞局長欒治誼表示，今年台中動畫影展盛況空前，感受到滿滿的動畫能量在台中爆發，吸引各國影人爭相來訪，期待台中國際動畫影展越來越豐盛，邁向下一個精彩十年。主辦單位影視基金會副執行長張婉榆補充，十週年慶典熱度逐漸加溫，設置在PARK2草悟廣場的巨型氣球餅餅涼涼打頭陣吸引人潮，市民廣場戶外放映，即使下大雨仍超過3千人次參與，預售期間「我愛TIAF早鳥套票」更是開賣兩天就秒殺，足見今年影展力道十足、勢不可擋。
「台中國際動漫影展」即日起至27日在大魯閣新時代影城盛大開映，早鳥套票開賣兩天即完售，好評再加碼，影展期間特別推出限定「十週年慶典套票」，買就送限量十週年紀念T恤，開賣首日即掀起新一波搶票熱潮，還有鐵粉影迷驚呼「可愛到捨不得穿！」
節目總監王綺繐也說明，今年競賽有來自107個國家、精選62部入圍作品共同角逐135萬總獎金，組成重量級決審團，今年力邀國內外重磅影人，包括曾以《墜落》勇奪2018年台中國際動畫影展首獎、擔任本屆「焦點影人」法國導演波赫士勒培，
台中國際動畫影展期間除了放映精采動畫影片，也安排多場動畫講座與周邊活動，特別的是今年首度舉辦的「口述影像場」更廣邀視障朋友進戲院免費體驗動畫電影的魅力。影展現場及OPENTIX售票系統皆可購票，更多影展售票資訊及最新活動資訊，請上台中國際動畫影展官方網站https://twtiaf.com或官方臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/tiaf.taichung查詢。
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由於適逢影展十周年，主辦單位特製十週年限定超萌「Taichill Friends」蛋糕塔，由台中市政府副秘書長林育鴻、新聞局副局長陳瑜偕同節目總監王綺繐、決審評審動畫導演石昌杰及多名國際影人聯手切蛋糕，為影展十週年揭開序幕。
副秘書長林育鴻表示，動畫影展邁入十週年里程碑，已然是台灣最具國際規模的動畫盛會，並與全球知名動畫影展接軌，節目單元更網羅克羅埃西亞薩格勒布國際動畫影展、波蘭StopTrik停格動畫影展及首爾獨立動畫節等，跨越歐亞疆界，將國際知名動畫影展作品帶進台灣、聚集在台中，分享動畫殊異層次與視角，讓台灣影迷不用遠渡重洋，就能飽覽世界各地大放異彩的動畫作品。
新聞局長欒治誼表示，今年台中動畫影展盛況空前，感受到滿滿的動畫能量在台中爆發，吸引各國影人爭相來訪，期待台中國際動畫影展越來越豐盛，邁向下一個精彩十年。主辦單位影視基金會副執行長張婉榆補充，十週年慶典熱度逐漸加溫，設置在PARK2草悟廣場的巨型氣球餅餅涼涼打頭陣吸引人潮，市民廣場戶外放映，即使下大雨仍超過3千人次參與，預售期間「我愛TIAF早鳥套票」更是開賣兩天就秒殺，足見今年影展力道十足、勢不可擋。
「台中國際動漫影展」即日起至27日在大魯閣新時代影城盛大開映，早鳥套票開賣兩天即完售，好評再加碼，影展期間特別推出限定「十週年慶典套票」，買就送限量十週年紀念T恤，開賣首日即掀起新一波搶票熱潮，還有鐵粉影迷驚呼「可愛到捨不得穿！」
節目總監王綺繐也說明，今年競賽有來自107個國家、精選62部入圍作品共同角逐135萬總獎金，組成重量級決審團，今年力邀國內外重磅影人，包括曾以《墜落》勇奪2018年台中國際動畫影展首獎、擔任本屆「焦點影人」法國導演波赫士勒培，
台中國際動畫影展期間除了放映精采動畫影片，也安排多場動畫講座與周邊活動，特別的是今年首度舉辦的「口述影像場」更廣邀視障朋友進戲院免費體驗動畫電影的魅力。影展現場及OPENTIX售票系統皆可購票，更多影展售票資訊及最新活動資訊，請上台中國際動畫影展官方網站https://twtiaf.com或官方臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/tiaf.taichung查詢。