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▲張惠妹先前也曾傳出婚訊，不過經紀人陳鎮川和男友都出面否認。（圖／聲動娛樂提供）

52歲華語天后張惠妹（阿妹）12月即將登上台北大巨蛋開唱，成為唱大巨蛋跨年檔第一人，先前還傳出，她事業愛情兩得意，將嫁給交往13年的男友Sam（姚善鏞），雖然事後張惠妹經紀人陳鎮川、Sam都出面否認，不過Sam近來在社群發文表示準備要戒菸，加上先前Sam媽媽曾透露想要抱孫，因此不少網友猜測張惠妹是不是有喜了，「你們準備要當爸媽了嗎？」Sam近日在IG發文透露，「戒菸是我送給自己最好的禮物」，看到他配了一張黑白的照片，他在畫面中身穿深色衣服，低著頭正在工作，擺弄酒瓶的模樣，似乎專注在處理調酒工作。由於先前Sam的弟弟、男星正義（姚正億）曾透露，家人早就把張惠妹當作「準媳婦」看待，媽媽經過嬰兒用品區，也會把廣告照拍下來，過年就會拿出來觀賞，直呼「好可愛！」用這個方式暗示想要抱孫，因此不少人猜測阿妹是不是有喜了，Sam可能是為了阿妹而戒菸。網友紛紛留言，「趕緊戒掉，別燻到老闆娘」、「阿妹會很開心的」、「可以舉杯慶祝了嗎？」、「戒菸是對你的健康最好回報」，也有人懷疑是不是阿妹懷孕了，所以Sam才需要戒菸。不過有粉絲指出，張惠妹年底將在大巨蛋開唱，如果真的懷孕了，應該沒辦法進行高強度的演唱，因此認為Sam應該主要是為了健康才選擇戒菸。事實上，先前也曾傳出，張惠妹和Sam即將結婚，攜手邁入人生下一個階段，不過當時張惠妹經紀人陳鎮川就說，這個消息根本是空穴來風、毫無根據，他覺得無聊透頂，但會轉告阿妹本人；Sam先前也在IG發文表示，謝謝大家的祝福，不過沒有要結婚，「請不要再用文字傷害阿妹了。」