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今（18日）立法院會中，無黨籍立委高金素梅等人擬具「原住民族基本法」修正草案，遭民進黨團提案退回程序委員會，藍批評綠「欺負原住民」，綠則以造謠、違反財政紀律等反擊；期間高金素梅因沒看到綠營提案資料，走到議場主席台前，對著議事人員與院長韓國瑜破口大罵「為什麼我們沒有資料？你故意的啊！」今院會處理報告事項時，高金素梅等人擬具「原住民族基本法」修正草案，其中要求，原住民族綜合發展基金總額不得低於100億元。草案條文明定，基金來源包括，中央政府循預算程序分二年編列預算或指定財源撥入，住宅租售及相關業務收益款，原住民族土地賠償、補償、收益款，土地資源開發營利所得及相關法令規定的提撥款等。民進黨團提議將此案退回程序委員會，在野黨立委表達異議，進而進入表決，表決過程中，高金素梅及國民黨立委批「欺負原住民」，民進黨立委則高舉標語，以違反財政紀律反擊，雙方互嗆，讓主持會議的立法院長韓國瑜連續提醒兩次「麻煩院會保持肅靜」。期間，高金素梅更是因為不滿沒看到綠營的提案資料，走到主席台前與議事人員理論；不理議事人員與秘書長周萬來解釋，高金對議事人員與院長韓國瑜飆罵「為什麼我們沒有資料？你故意的啊！」引來綠委王美惠的不滿，表示資料都在桌上，要他自己看好。最終表決結果出爐，出席106位立委，有49人贊成、57人反對，綠營提案再次遭藍白聯手反制，提案順利付委。