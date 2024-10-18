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馬來西亞的法律較為保守和嚴謹，我國4名歌仔戲工作者近期前往大馬登台表演，但因未持工作簽證遭拘留調查，一時之間引發台灣和大馬藝文界關注。大馬移民局今（18）日表示，4人昨（17）日已裁准罰款後獲釋。根據檳城移民局12日臉書（Facebook）貼文，民眾檢舉外國公民在北海（Butterworth）附近的廟宇表演，警方趕往現場查扣護照發現他們僅有觀光簽證，沒有獲核准的工作簽證，涉案者有4名台灣人與2名新加坡人，6人10日晚間被扣留，當時正身著戲服登台。檳城行政議員黃漢偉說，全案經移民局調查後裁定以支付罰金方式，取代法庭訴訟程序，6人支付罰金後即可獲釋，但他沒有提及六人繳交的罰金金額。人力仲介業者認為，免簽入境大馬從事表演工作者，依1963年移民條例第39（b）條文，最重面臨6個月徒刑或1000令吉（約7000台幣）罰金，亦得兩者併罰。4名台灣人與2名新加坡人赴大馬表演歌仔戲，竟遭檢舉被逮捕，目前暫無安全疑慮，安排演出的美聲閩劇團團主陳丹尼（Danny Tan）12日接受中央社專訪時說，「目前正在溝通中」。陳丹尼表示，「台灣、新加坡與馬來西亞文化交流多年，從未發生過像這次這樣事件，這次演出是經過許願之後表演給神明（九皇爺）看的」。從戲班業者角度僅希望文化繼續傳承，畢竟願意演出的人一年比一年少。