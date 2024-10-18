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▲連恩潘恩（右）生前最後和粉絲互動的畫面公開，曾經喜歡過他的歌迷都萬分不捨。（圖／摘自TikTok）

曾經風靡全球的英國男孩天團「One Direction」（一世代），成員之一Liam（連恩）在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯墜樓身亡，享年31歲，令無數樂迷震驚、哀傷。當地警方的勘驗報告結果，顯示他因為墜樓造成身體多處創傷，包括頭顱、四肢和腹部，而且身上內外都出血，才會導致他不治。英國鏡報則報導，他在墜樓前還曾在飯店大廳內與一位男歌迷合照，看來親切，心情也不錯，豈料沒多久就發生了悲劇。連恩和其他「一世代」成員包括哈利、贊恩、路易與奈爾，曾經廣受歐美少女的歡迎，可是在贊恩退團、其他幾人陸續單飛後，一直沒有再度合體的時間表，大家各自有不同的發展，連恩日前到了阿根廷，也為要在當地演出的奈爾打氣，兩人再度重逢，令粉絲感慨無限，可惜再也無法見到他們全員到齊的表演了。據歐美媒體報導，連恩的遺體經檢驗後，初步報告顯示頭部的嚴重傷勢是致命因素。報告指出，他的身上有多達25處傷痕，不過現場並無打鬥的跡象，也已經排除其他人在場的可能性，他並不是遭到攻擊被推落，或是在反抗時不慎墜落，至於媒體稱他在房內有疑似毒品的白色粉末，懷疑他恐因神智不清而墜樓，這還待進一步的毒理學和病理學檢查結果，會於未來幾天公布。在粉絲發布的TikTok影片中，可以看到連恩與粉絲熱情互動，那位男粉絲還表示連恩拯救了他，連恩聽得很感動，和他一起對著鏡頭顯示他們彼此身上相配的刺青，連恩還跟他解釋自己身上刺青的意義，表情看來並無任何異狀，使得粉絲對他的離世更加難以接受。