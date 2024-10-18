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▲副總統蕭美琴今（18）日出席「玉山ESG永續倡議行動」表示，台灣以最高標準落實環境永續。（圖／玉山銀行提供）

▲副總統蕭美琴（左七）、行政院副院長鄭麗君（右七）、玉山金控董事長黃男州（左六）、環境部長彭啟明（右六）、金管會主委彭金隆（左五）、玉山銀行總經理林隆政（右五）與倡議企業合影。（圖／玉山銀行提供）

▲副總統蕭美琴（中）出席玉山ESG永續倡議行動，寫下「點亮台灣，永續未來」的祈福天燈。玉山金控創辦人黃永仁（右）、董事長黃男州（左）。（圖／玉山銀行提供）

▲副總統蕭美琴（前右三）、行政院副院長鄭麗君（前右二）、玉山金控創辦人黃永仁（前左）、董事長黃男州（前左三）、環境部長彭啟明（前右）、金管會主委彭金隆（前左二）與玉山合唱團合影。（圖／玉山銀行提供）

玉山金控旗下玉山銀行今（18）日舉辦「玉山ESG永續倡議行動」，號召超過160家來自國內外的優質企業及醫療院所加入倡議，共同立下實踐淨零轉型的永續目標，包括副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君、金管會主委彭金隆、環境部長彭啟明也親臨見證，並給予與會倡議企業、醫療院所期勉與鼓勵，波蘭、英國、加拿大駐台辦事處、印度台北協會、日本交流協會也都派員出席，為近期國內少見的跨國、跨域、跨界永續倡議具體行動。玉山金董事長黃男州表示，只有大家在各自的領域努力，在大方向上齊心協力，才能為台灣、為世界帶來實質的正面影響。自2021年起，玉山每年舉辦ESG永續倡議行動，攜手企業夥伴們共同承諾並採取具體行動減緩對環境與自然的衝擊，今年邁入第四年，參與夥伴除了來自各產業龍頭、隱形冠軍、海外台商等逾百家企業外，更號召26家醫療院所以及來自丹麥、希臘、美國、新加坡、日本等國際大型企業共襄盛舉，影響力已顯成效。在舉辦倡議行動同時，玉山已打造永續轉型平台，整合產學研界量能，提升永續生態圈韌性，協助企業面對淨零轉型的挑戰。副總統蕭美琴今日在現場寫下「點亮台灣，永續未來」的祈福天燈，致詞中感謝玉山及在場企業透過公開倡議，號召志同道合的夥伴，結合產官學研的共同努力，實踐永續發展，讓世界看到台灣的永續競爭力。政府支持金融業淨零轉型，積極發展綠色金融、培育金融人才、協助數位轉型、完善資安防護，成為金融安全的堅實後盾。淨零轉型需要改革的勇氣，讓我們共同創造台灣獨特的光芒，以永續思維讓世世代代得以長久發展。環境部長彭啟明也表示，透過與各界溝通推出台灣碳費制度，鼓勵企業更積極投入資源推動淨零減碳，除了可以降低碳費更能提升企業競爭力，而過程所需要的資金需求，希望有銀行綠色金融的支持，一同促進中小企業的淨零轉型和包容成長。接軌國際趨勢與脈動，Net Positive國際大師Paul Polman及前聯合國環境署金融倡議（UNEP FI）氣候風險負責人David Carlin也透過錄製影片肯定玉山連年舉辦這麼有意義的倡議行動，並且鼓勵與會的企業主、醫療院所勇於創新並把握永續轉型的契機。活動中也透過座談會邀請安聯全球永續暨影響力投資總監Matt Chritensen、工研院董事長吳政忠、外貿協會董事長黃志芳進行專家交流，從不同面向分享國際趨勢、政策方向、淨零技術等關鍵議題，並和與會者進行熱烈互動以凝聚智慧討論氣候解方。玉山金控董事長黃男州指出，「一個好的ESG策略，就是一個好的企業發展策略」，全球對氣候、環境、社會等議題的重視及渴望轉型，讓ESG成為企業長久經營不可或缺的一環。只有大家在各自的領域努力，在大方向上齊心協力，才能為台灣、為世界帶來實質的正面影響。玉山矢志接軌國際，透過金融力量結合產官學能量，加速推動氣候與環境行動的價值主張，提供金融與永續的整合性解決方案，共同邁向淨零轉型新未來。