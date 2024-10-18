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▲▼劇中，金泰梨飾演的「正年」不顧媽媽反對，決心投入國劇團。（圖／tvN）

▲《正年》的原型就是金泰梨。（圖／tvN）

金泰梨、辛叡恩、羅美蘭、鄭恩彩、金允慧共同主演的全女性熱血成長劇《正年》開播後話題不斷，首播上演的姊妹告別戲更是惹哭無數觀眾直呼：「今年最好哭的戲劇！」《正年》改編自同名人氣網漫，因為有大量的歌舞、表演，曾被譽為「絕不可能被翻拍影劇」的作品之一，沒想到最終順利產出，原作「納蒙」更表示：「就是想著金泰梨的臉來畫這部漫畫！」而金泰梨自從在3年前接下演出後，就苦心學習韓國古典聲樂，並學習女主角「正年」家鄉的木浦方言，才終於獻出完美表演。《正年》故事講述一名平凡少女正年（金泰梨 飾）在因緣際會下加入韓國「梅蘭國劇團」成為練習生，在那裡她遇見演技、歌喉以及舞蹈皆無比優秀的頭號競爭者許英諝（辛叡恩 飾），而極度看好她的國劇團的反串男主角文鈺瓊（鄭恩彩 飾）始終相信她能闖出一片天，熱血、溫馨的逐夢歷程就要展開。在首集的最末段，正年決心不顧母親的反對，全心全意投入國劇團，卻被母親反鎖家中，所幸有姊姊協助才逃出，而她與姊姊的訣別戲格外感人，光是姊姊的台詞「能有那種夢想是妳的福氣」，還有正年回應「我一定會出人頭地」，都被譽為是今年最催淚的告別橋段，也讓觀眾期待接下來「正年」會如何突破一切困難，成為一代知名歌伶的精采歷程。金泰梨其實是原作漫畫家「納蒙」的完美人選，「納蒙」曾在受訪時證實：「我就是想著金泰梨的臉來畫這部漫畫。」並說是參考金泰梨經典舊作《下女的誘惑》造型，來思考怎麼畫出「正年」，當得知翻拍戲劇最後真的由金泰梨主演，感到非常開心。金泰梨日前出席記者會時，說自己本來就是原作漫畫的粉絲，也很意外原作者是參照自己的臉來塑造「正年」，直呼：「真的很榮幸！」但她也表示《正年》原作漫畫的知名度非常高，但多年來都沒有人想翻拍成影劇，「因為真的很難拍，這部電視劇充滿困難的挑戰，我之所以願意演出，就是因為題材很新鮮」。金泰梨為了演出《正年》，早在3年前就苦學聲樂，也積極學習木浦方言，「我覺得自己就像正年一樣慢慢在進步，到最後小有成績的時候，感覺特別幸福。」她更笑稱第一次跳完一整首國劇舞蹈，內心非常雀躍，覺得自己真的做得到，她也妙喻「國劇團練習生」就像現在的「偶像練習生」，無論是培訓方式、明星的宣傳養成，都很像現在的偶像明星，「國劇團與現在的偶像文化真的很像，所以我想年輕粉絲也能感同身受，並且得到共鳴，每一個成功的藝人，都經歷過無數的辛苦，一步一步走到今天」。原 作：《正年》類 型：時代劇、成長、音樂導 演：鄭知仁編 劇：崔孝妃語 言：韓文集 數：12主 演：金泰梨（飾演：尹正年）、辛叡恩（飾演：許英諝）羅美蘭（飾演：姜笑福）、鄭恩彩（飾演：文鈺瓊）金允慧（飾演：徐慧朗）、禹多菲（飾演：洪珠蘭）開播日：2024年10月12日－2024年11月17日收 看：Disney