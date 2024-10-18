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台北市一名15歲的曾姓少年，昨（17）日傍晚偷開祖父的休旅車外出，在內湖區東湖路與安康路交叉口衝入一家臭豆腐麵線店，造成3死2傷慘劇。對此，長期關注交通議題的網紅Cheap發文直言表示，如果人行道有裝護欄，即使不能擋下暴衝的車輛，也多少能夠減少直接衝撞的傷害。根據警方調查，曾姓少年供稱當時要去找同學，趁祖父出國旅遊期間，前往其東湖住處偷鑰匙開走休旅車，卻因操作不熟悉，分不清楚煞車及油門，在左轉進入安康路過於緊張，當場失控高速蛇形衝入臭豆腐麵線店，造成3死2傷慘劇。Cheap今日在臉書發文表示，如果當時有人行道、有護欄，對暴衝的車子不敢說能擋下，但多少能減少直椄的傷害。但偏偏台灣政府超不愛用欄杆，並引述前台北市交通局長陳學台曾說「人行道設立阻隔反成障礙物，恐危及行車安全」，抨擊其根本沒有交通專業。Cheap表示，人行道裝設欄杆等，可以防止行人隨意穿梭外，也能防止車輛為停在人行道上，還可以保護行人安全，尤其是轉角和行穿線前更應該裝設，希望台灣能多推廣人行道欄杆。