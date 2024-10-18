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國發會昨（17）日2024至2070年人口推估結果報告，顯示我國總未來人口將由2024年的2340萬人，減少至2070年1497萬人。台大社會系退休教授薛承泰指出，人口總數減少尚可用人工智慧及機械化解決，但更嚴重是人口結構失衡，形成「中高齡養老老人」窘境。據國發會報告，我國總人口將由2024年2340萬人減至2070年1497萬人，減少844萬人。其中0至14歲幼年人口減少171萬人，15至64歲青壯年人口減少920萬人，65歲以上老年人口則增加248萬人。按此趨勢，台灣將在2025年進入20%人口超過65歲的「超高齡化社會」；15到64歲的「工作年齡人口」呈現小孩跟老人呈現2倍以上的「人口紅利」也將在2028年結束。看到這些數字，薛承泰並不感到意外，因為台灣生育率下降速度實在太快。即便人口總數下滑，仍可以仰賴科技、AI來替代勞動力，「對台灣影響比較深遠 ，比較難處理的是人口結構。」根據國發會所呈現的撫養比，預估2070年達到1比1，也就是15歲到64歲的工作人口扶養1個老人。但根據他的推算，我國年齡中位數為45歲相當於有一半人口低於45歲、一半高於45歲，而且是逐年增長，2070年實際狀況會是50歲以上的中高齡人去撫養75歲、80歲以上的「老老人」，因為45歲以下人口將大幅減少。薛承泰分析，人口老化往往可以歸因於少子化及高齡化。但台灣與日本人口老化原因有所不同，日本是受到壽命延長所導致，但日本生育率仍有1.2%，比台灣的0.8%還高，相當於台灣生1個小孩，日本生1.5個小孩。而台灣2023平均壽命為80.23歲，主因是受到2021、2022年疫情影響下滑1.6歲，約為8年前水準，顯示台灣平均壽命並未一路成長，那麼人口老化主因就是生育率下降。他點評，因壽命延長導致人口老化，不可能一日一夜急速成長；但是少子化所導致的衝擊比較大，反應也更加急速。