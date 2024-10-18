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透過線上課程增進自我逐漸成為趨勢，線上課程平台昨（17）日表示，有著「喬王」之稱，超會喬的前立法院長王金平要開課了！王將要以自身擔任17年立法院長的經驗，親授2大「談判協調」秘訣，並強調，本課程的個人收入，會全數捐作公益使用。王金平今年83歲，自1975年起連續參與13次立法委員選舉，是中華民國憲政體制史上最資深的立委，也是國會全面改選後，至今為止任期最長的院長。據指出，王金平主持過790次協商，成功率竟高達 77%，被前總統李登輝稱為「最能解決問題的人」，有著「喬王」的名號。線上課程平台透露，王金平首次開設線上課程，就是要親授「談判協調」秘訣，本課程包含兩大模塊，第一、先學談判協調「基本心法」：談判協調前，該怎麼準備？遇到衝突時，要如何化解？談判溝通時，如何收集更多情報？如何打破僵局，找到第三方案？談判協調後，下一步該做什麼？課程第二部分，是學談判協調「實際應用」，王金平將用真實處理過的歷史事件，公開談判手法，以及協調細節，讓學員用實務驗證理論，真正吸收學習。最後，平台強調，王金平課程之個人收入，將全數捐作公益使用。