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▲澳洲雪梨近日在海灘發現數千顆「不明黑色球體」，7個海灘因此一度緊急關閉。（圖／翻攝自Randwick City Council臉書）

澳洲雪梨近日在海灘發現數千顆「不明黑色球體」，7個海灘因此一度緊急關閉。當地議會初步調查後，認為這些物質是「焦油球（tar balls）」，因石油接觸水與砂石碎屑形成，通常是漏油事件導致。不過，新南威爾士州環保局（EPA）指出現階段尚無法確認這些黑色球體的成因與來源，將進一步展開深入調查。綜合外媒報導，由於黑色球體的出現，澳洲7處海灘緊集關閉，而在傳出黑色球體是焦油球後，知名衝浪勝地邦迪（Bondi）海灘，以及附近的布朗蒂（Bronte）海灘、塔馬拉瑪（Tamarama）海灘已經在清除工作完成後重新開放，但是庫吉（Coogee）海灘、戈登灣（Gordons Bay）海灘、北馬魯布拉海灘（North Maroubra）和克洛夫利（Clovelly）海灘仍然關閉。焦油球對人類或海洋生物都有害，通常是漏油事件造成，但是近日並未收到船隻漏油的通報，因此石油從何洩漏仍是個謎。且，新南威爾士州環保局並未完全替當地議會的說法背書，僅強調已了解議會認為黑色球體是一種被稱為焦油球的碳氫化合物，但環保局重申現階段這些球的來源和內容仍然未知，需要深入調查。澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）首席科學家胡克（Sharon Hook）表示，焦油球「充滿致癌化合物，所以你不會希望人們觸碰它們」，但只要海灘清理乾淨，由於化學物質和焦油黏在一起，油水不相溶，所以海灘清理乾淨後就會安全，重新開放後無須擔心。不過，新南威爾斯大學（UNSW）的科學家（Alex Donald）唐諾指出，需要進一步的化學分析來查明這些焦油球的來源，若並非船隻洩漏，而是其他存在環境中的污染造成，那對整個海洋生態都可能構成長期威脅，人類活動的漁業和旅遊業也恐遭受衝擊。