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▲陳昇即將當阿公，也體認到健康的重要性，近來經常游泳和騎單車。（圖／新樂園製作提供）

65歲音樂創作人陳昇今年6月在沖繩成功舉辦的畫展後，全心投入新寶島康樂隊即將發行的第13張新專輯《大波浪》。這張專輯將於11月29日正式上架，為期待已久的樂迷帶來全新的音樂創作。不只事業上有喜訊傳出，在生活中，陳昇還即將升格當阿公，讓他直呼「無比幸福和期待」，他也更深知健康的重要，經常游泳和騎單車鍛鍊自己。陳昇最近迎來了一個令人振奮的家庭喜事，他即將成為阿公，這樁喜事全家人都期待了多年，讓他感到無比的幸福與期待。陳昇也深知健康的重要性，歌迷也都十分關心他的身體，近年來他將游泳和騎單車作為日常鍛煉的主要方式，每周固定游泳數次，並利用空閒時間騎單車，欣賞大自然的美景，讓心靈獲得放鬆，音樂跟繪畫的創作也受到許多啟發。歷經一段短暫的蟄伏與修練，新寶島康樂隊也再次集合，為了慶祝專輯的發行，陳昇將於10月19日下午2點在苗栗後龍「苗栗客家圓樓」舉辦一場免費的新歌演唱會。這場演唱會不僅是專輯的發布活動，更是陳昇與樂迷之間近距離互動的好機會。演出中，陳昇將會演唱新專輯中的多首歌曲，同時也會重溫一些經典作品，喜歡陳昇以及新寶島康樂隊的歌迷千萬不要錯過。在新歌演唱會之後，陳昇也將投入練團，準備第31年的跨年演唱會。這是一年一度充滿期待的音樂盛會，陳昇與樂迷一同迎接新年，分享對未來的祝福與期待。陳昇的跨年演唱會不僅是回顧過去的一年，也是展望新的一年的重要時刻，也是最重要的派對，對於每年都參加的歌迷來說，更是充滿儀式感的重要日子。