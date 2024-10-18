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▲Rosé（右）與火星人（左）一起玩韓國酒桌遊戲。（圖／火星人 IG）

▲Rosé 單飛新專輯《rosie》12月發行。（圖／Rosé IG）

Rosé昨（17）日在 Instagram 上分享了一張與 Bruno Mars 一起玩韓國傳統酒桌遊戲「Apartment（公寓）」的合照，他們幽默的對話隨即引發討論。Bruno Mars 在留言中開玩笑表示：「還記得妳試圖親我的事嗎？」Rosé立即留言：「我會殺了你！收回剛才的話，不然歌就不發了。」沒想到今（18）日，就推出兩人合作單曲〈APT.〉引爆網路熱烈討論。RoséRosé與 Atlantic Records 簽約後的首支單曲〈APT.〉，一發行後就引發網路鄉民熱烈討論。原因是發行前一天兩人在社群媒體的互動，竟然是為了這首歌鋪梗！Rosé表示，〈APT.〉 的創作靈感來自她對這款遊戲的喜愛。她透露，在一次錄音室聚會中，她教團隊玩這個遊戲，結果大家都玩得非常開心，「當我開始唱起來時，所有人都被深深吸引了。」而這也成為了歌曲創作的開端。隨後，Bruno Mars 也加入創作，將這款酒桌遊戲的熱鬧氛圍融入到歌曲當中 。〈APT.〉由火星人布魯諾Bruno Mars、Cirkut、Omer Fedi和Rogét Chahayed共同製作，並會成為Rosé即將於12月6日發行的個人專輯《rosie》中的主打單曲 。這張專輯《rosie》將收錄 12 首歌曲，展示了Rosé個人最真誠的一面，並由她全程參與創作。作為她與Atlantic Records簽約後的首張作品，這次合作也成為她與Bruno Mars等國際巨星首次合作的音樂驚喜 。