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▲Energy一連跳了〈二次西遊〉、〈放手〉、〈星期五晚上〉等3首神曲。（圖／金鐘獎 Golden Bell Awards YouTube）

▲日本女子舞蹈團體Avantgardey在舞台上整齊劃一的表演，讓網友看得嘖嘖稱奇。（圖／金鐘獎 Golden Bell Awards YouTube）

第59屆金鐘獎頒獎典禮，在今（18）日晚間於台北流行音樂中心盛大舉行，而這次典禮的中場節目，也邀請到超殺男團Energy和日本女子舞蹈團體Avantgardey進行演出，帶來表演節目「都在浪上」，Energy在表演最後也帶來經典神曲〈星期五晚上〉，更與Avantgardey大跳16蹲，讓網友驚呆，直呼：「會不會太整齊！」表演一開始 ，LED看板上就跑出兩顆AI人頭，說了幾個冷笑話，不過卻又貼合Energy的超夯神曲〈星期五晚上〉，接著Energy出場，先帶來了〈二次西遊〉，坤達、牛奶、TORO、書偉、阿弟5人更是大秀饒舌，讓全場嗨翻。後續Energy也帶來了過往他們的經典歌曲〈放手〉，搭配舞台的燈光特效，5人在台上帥氣程度破表，讓台下的藝人們都忍不住拿起手機錄影，日本女子舞蹈團體Avantgardey也隨之登場，不過拉起裙擺瘋狂搖頭的畫面讓不少網友直言：「有點恐怖」、「太詭異了吧」、「這什麼啦」、「謎之運鏡！」不過Avantgardey全員穿黑白制服，人數眾多，還全數動作一致，也讓其他觀眾嘖嘖稱奇：「太整齊了吧」、「很強欸」、「神團欸！」而Energy也不忘帶來經典神曲〈星期五晚上〉，並大秀「16蹲」，其中TORO還被網友抓包：「你好像少跳一下哦！」讓其他粉絲笑翻，而Avantgardey也陪著全程跳完16蹲，讓網友給予讚賞的眼光。第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含並於好事989電台聲音轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方Youtube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡STARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看。