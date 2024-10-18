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▲Marz23表演了擅長的嘶吼音，讓在場藝人們都嗨到站起來。（圖／金鐘獎 Golden Bell Awards YouTube）

第59屆金鐘獎頒獎典禮，在今（18）日晚間於台北流行音樂中心盛大舉行，在生活風格節目獎頒獎前，迎來了歌王許富凱和Marz23的演出，帶來「混得最對味」，在表演一開始，就由許富凱領頭開唱，而他的裝扮也十分吸睛，疑似是應景即將到來的萬聖節，身穿酒紅色套裝，上面還有骨骼的圖案，遠遠看與骷髏頭十分相像。而Marz23則是在臉上畫了紅色線條，疑似是扮成吸血鬼，還特意穿上紅色外套，十分可愛，兩人的表演也嗨翻全場。光是開頭的嗩吶聲響，就已經帶動了全場氣氛，後續張惠妹的搖滾歌曲〈好膽你就來〉前奏響起，讓歌王許富凱一開口，就讓網友紛紛大讚：「台語歌手的唱功真的不容質疑」、「這個真的適合開場」、「真的起雞皮疙瘩」、「好會唱」、「還以為是金曲獎！」後續兩人更是表演了伍佰的〈樹枝孤鳥〉，Marz23也秀出最擅長的嘶吼音，讓會場秒變大型演唱會。第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含並於好事989電台聲音轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方Youtube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡STARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看。