我是廣告 請繼續往下閱讀

▲左起，姚元浩、張立東、莎莎、浩子、郭泓志。（NOWnews攝影中心）

▲莎莎這次不僅大秀腰線，長腿更是在裙擺中若隱若現，十分性感。（圖／NOWnews攝影中心）

第59屆金鐘獎頒獎典禮，在今（18）日晚間於北流盛大舉行，在5點整登場的星光大道環節中，由黃豪平、與木木（林葦妮）擔任主持人，而入圍者們在服裝搭配上更是爭奇鬥豔，要比拼「紅毯最性感」，其中以《嗨！營業中》入圍的姚元浩、郭泓志、莎莎、張立東、浩子現身，立刻掀起不小的騷動，因為節目中唯一的女主持人莎莎，這次以黑色長禮服現身，秀出小蠻腰，超辣曲線也讓粉絲大讚：「超性感！」事實上，莎莎早在2012年時就曾入圍金鐘，當時她以《超級模王大道》入圍最佳綜藝節目主持人，如今再度登上金鐘紅毯，以《嗨！營業中》入圍， 也是這次得獎大熱門之一；而莎莎這次在紅毯上的裝扮也不輸其他女星，不僅以黑色長禮服露出小蠻腰，貼身的剪裁更是讓她的S曲線一覽無遺，讓不少粉絲紛紛稱讚，直呼這個造型不僅十分有氣質，還非常性感。第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含並於好事989電台聲音轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方Youtube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡STARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看。