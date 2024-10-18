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新青安助攻房市回溫，讓許多首購青年勇敢成家，市場也轉向自住需求，擁有「品牌力」、「產品力」真正符合生活需求，選地好、規劃佳、品質優的建設品牌，才能受到自住客青睞，而這也正是皇普建設在近期脫穎而出的原因。鶯歌國家新美院、大竹皇普MOMA、A10皇普La Vie、青埔皇普園首之道，皇普建設線上四大熱銷案，地段好、規劃佳的優勢，都在區域創下熱銷口碑，而業界首創的「BIM+PES」科學建築標準，更成功鎖定自住族群，成功建立消費者對品牌的信賴。房子是許多人一輩子最龐大的支出，建築安全與品質安心，作為建築業者責無旁貸。皇普建設為此領先業界，首推「科學建築」獨家引入「BIM+PES」兩大指標技術，全面升級住宅標準。首先透過BIM（Building Information Modeling）建築資訊模型，在設計初期就將建築資訊統整在系統中，用3D模型先蓋一次房子，避免建築、結構、機電⋯⋯等的物理衝突，讓整體規劃全面優化！在施工階段，由PES（Professional Engineering Supervision）專業工程監督找自己的碴，聘請公正的第三方技師團隊，嚴格查驗施工流程，防止人為疏失造成的隱憂！透過業界首創的BIM+PES雙指標，用科學解決預售屋痛點，實現看得見的進化，拉滿消費者信心，把讓人安心的好房子，成為皇普建設的代名詞。皇普建設40年雄厚經驗，肩負品牌使命，敢於進化創新，積極同步ESG永續企業標準，並將資源投入學界徵獎，共同培育下一代的業界人才；更在建築方面更致力於打造業界指標，貫徹品牌新理念「看不見的堅持，看得見的進化」獨家推出BIM+PES雙指標，給住戶最安心的住宅承諾！皇普建設表示，希望作為業界楷模，透過一個拋磚引玉的動作，邀請各大建商一起實現住宅的安心價值；皇普建設也會持續進化，未來還有更多更優質的突破，堅持努力為住戶在乎但看不見的地方努力。