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遠百週年慶火力全開炸出旺盛購買力，自9月19日由台中大遠百搶先加入戰局，板橋大遠百將從10月17日強力接棒，與遠百信義A13、新竹大遠百、遠百花蓮自10月17日(四)~11月5日(二)強勢登場。板橋大遠百以「時尚達人秀」演繹最新國際精品店型及全新開幕運動休閒品牌樓層，打造雙北最大NIKE旗艦店，占地200坪，款式齊全，讓熱愛潮流運動的消費者盡情享受購物樂趣。同時特別引進Snow peak 戶外精品、瑞士kybun健康鞋，打造新北首櫃品牌全新概念店裝，給你最全面最新穎的OUTDOOR沉浸體驗。同時為消費者祭出各大品牌獨家新品，包括彩妝香氛、男女服飾、休閒旅行等商品，結合全台最多組數化妝品超夯特惠組及11大銀行聯手祭出好康優惠、品牌日活動鞏固主顧客，週年慶到板橋大遠百，購物達人就是你。板橋大遠百週年慶優惠祭出化妝品、內睡衣主打雙重優惠單筆2,000元送200元，即日起~10月28日單筆1萬元再加送200元；百貨服飾累計滿5,000元送500元、累計滿5萬元再加送700元，即日起~10月28日APP會員獨家加碼女男童裝單筆滿6,800元加送200元。國際精品首12日單筆1萬元送1,000元。大家電鎖定高消客單指定專櫃單筆1萬元送1,000元、保健器材單筆滿5,000元送500元。信用卡週年慶加碼超值回饋，12大銀行聯手出擊全館單筆分6期6,000元送200元、1萬元送400元，11大指定銀行刷數位3C(含APPLE、MUJI)單筆分期1萬元送500元。HAPPY GO卡點點成金好康限量快閃扣200點即贈100元、扣1,000點即贈500元，以此類推，點數越多換越多，還有HAPPY GO PAY再加碼，即日起-10月16日預購期間，全館當日單筆刷滿6,000送100，看好促銷利多經濟，有效帶動高消費與年輕族群購物。週年慶期間，板橋大遠百為新北尊貴客群於精心策劃多場品牌茶會，邀您與世界精品共享盛宴。TIMEVALLÉE呈現卡地亞、IWC、積家、沛納海、伯爵與名士表為極致品味人士打造的高級製錶新品，體驗奢華工藝與卓越設計的魅力。化妝品絕對是週年慶兵家必爭之地，今年板橋大遠百突破去年高牆，特惠組組數再加碼1,050組，超過五萬組的超值優惠組合讓你買到選擇困難，統統帶回家。超人氣新櫃D+AF流行女鞋10月17日~10月20日全台獨家全面5折，LeSportsac也祭出最強hello kitty聯名商品，再搭配週年慶滿千送百及各式優惠活動，板橋大遠百達人帶路，超多好康先買先贏。