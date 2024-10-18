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台北市一名15歲曾姓少年昨（15）日傍晚因無照駕車出外找朋友，行經內湖區失控衝入一家臭豆腐麵線攤，造成3死2傷，引發社會一片譁然。對此，靖娟基金會今日發表聲明批評表示，近5年無照駕駛涉及交通事故案件每年平均4萬起以上，並且造成7萬人死傷，且成長幅度高達22%，顯示無照駕駛違規事故嚴重惡化，主因就是法令罰則過輕，使得無照代價不痛不癢。靖娟基金會表示，兒少無照駕駛案例多集中在六都以外的公共運輸相對不完善地區，根據調查，未成年無照駕駛動機多為通學（34%）、打工（29%），其次則是出於同儕或心理需求（31%）因素影響，如想與朋友一起開車、出於好奇心，覺得開車的樣子很好看等。靖娟基金會痛批表示，法令罰則過輕，無照代價不痛不癢，台灣目前現有罰則僅有罰款與扣牌，並無對人身自由的限制，尤其對經濟條件優異的犯罪者懲罰效果薄弱，依照現有法規需造成嚴重危害才有對人身自由的限制。如此使得國內民眾長期過於輕忽，加上罪責過低、取締不易，遇到累犯者也未特別處理，使得多數人存在僥倖心態。靖娟基金會表示，國際上有許多國家無照駕駛除了鉅額罰款外，並具有記點、監禁、送交矯正機關參與強制課程等規定，尤其是監禁或是有期徒刑等，不因經濟能力而有不同懲罰效果的刑罰，較能期望具有嚇阻力。靖娟基金會指出，輔導介入，家庭需要支持，建議針對已違規者，除了落實罰則外，鑑於多數未成年無照駕駛機車遭取締違規的兒少，具有重複違規及其他危險駕駛行為，併同出現的高風險特性，未來可以參考戒癮治療的再犯治療門檻，配合輔導與諮商方式，針對重複違規者加入認知行為矯治手段，或提供其他法律、輔導等各類專業服務資源。此外，靖娟基金會表示，未成年人與家庭的關係也會導引出駕駛行為的影響，因此後續輔導應同時針對其家長態度，研擬親職教育的介入策略，增加親子關係及對話，讓家屬共同參與及陪同，透過家人關係來增加輔導效果。而同儕影響也是未成年無照駕駛的原因之一，也應規劃相關的教育輔導介入處理。靖娟基金會表示，未成年無照駕駛件數多分布於偏鄉地區，許多交通需求並未被滿足，使得部分民眾趨向寧可違規也要自力解決，且缺乏減少民眾需自行操作交通工具距離的設施，如郊區公共運輸場站位置規畫及周邊之接駁服務與私人車輛停放設施等，應同步調查並強化偏鄉地區之運輸需求及供給。