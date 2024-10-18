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遠百週年慶火力全開炸出旺盛購買力，9月19日起由台中大遠百搶先加入戰局，遠百信義A13、板橋大遠百、新竹大遠百、遠百花蓮10月17日(四)~11月5日(二)強力接棒登場。看好信義商圈購買力，遠百信義A13週年慶全新改裝館內13家精名品及餐飲登場，全面煥新、打造購物新鮮感吸引年輕消費族群。週年慶前餐飲全新改裝，引進以親民價格提供奢華鐵板燒料理的「季樂」推出豪華「A5和牛龍蝦活鮑魚」雙人盛宴套餐，頂級食材推薦價838元。在網路上掀起旋風、成為年輕人最愛日料選擇「長浜魚屋」提供來自九州規模最大的「長濱鮮魚市場」頂級黑鮪魚空運來台，一碗就能享有大腹、中腹、赤身及鮪魚泥和鮪魚丁等最道地的生魚片丼。喜愛中式菜系的民眾，「新葡苑」旗艦店全新登場，匯集各地風味料理，港式燒臘、四川酸菜魚、上海紅燒肉、星洲炒米粉、台味小炒與北京掛爐片鴨，讓顧客品嘗最正宗的中華美味。遠百信義A13發現今年精品消費客群年輕化，偶像代言與品牌話題成為流行新指標！以韓國大勢男團Seventeen金珉奎代言，在網路上掀起討論熱潮的Calvin Klein全新改裝亮相、由實力派男星檀健次代言的HOGAN，展現年輕與潮流接軌的風格魅力，引爆所有BLINK們的期待。遠百信義A13週年慶正式開跑祭出最高17%回饋，化妝品內睡衣單筆滿2,000元送200元，百貨服飾累計滿5,000元送500元、累計滿50,000元加送700元，保健器材單筆滿5,000元送600元，大家電單筆滿10,000元送1,100元，首12日1F國際精品單筆滿10,000元送1,000元、化妝品內睡衣單筆滿10,000元再加送200元、遠百APP會員於女男童裝單筆滿6,800元加送200元。信用卡週年慶加碼，12大銀行全館單筆分6期6,000元送200元、1萬元送400元，11大指定銀行刷數位3C(含APPLE、MUJI)單筆分期1萬元送500元。HAPPY GO卡點點成金好康限量快閃扣200點贈100元、扣1,000點贈500元。週年慶祭出化妝品、內睡衣主打雙重優惠單筆2,000元送200元，即起~10月28日單筆1萬元再加送200元；百貨服飾累計滿5,000元送500元、累計滿5萬元再加送700元，即起~10月28日APP會員獨家加碼女男童裝單筆滿6,800元加送200元。國際精品首12日單筆1萬元送1,000元。大家電鎖定高消客單指定專櫃單筆1萬元送1,000元、保健器材單筆滿5,000元送500元。化妝品是週年慶兵家必爭之地，板橋大遠百特惠組組數較去年再加碼1,050組，超過五萬組的超值優惠組合讓你買到就開心。超人氣新櫃D+AF流行女鞋10月17日~10月20日全台獨家全面5折，LeSportsac祭出最強hello kitty聯名商品，搭配週年慶滿千送百及各式優惠好康先買先贏。週年慶以「時尚達人秀」演繹最新國際精品店型及全新開幕運動休閒品牌，打造占地200坪雙北最大NIKE旗艦店，同時引進Snow peak戶外精品、瑞士kybun健康鞋，打造新北首櫃品牌全新概念店裝。台中大遠百首波週年慶進入壓軸，隨著氣候轉涼迎來秋冬商機，除了全館滿千送百促銷外，品牌更推出單品折扣數、中部限定快閃店、餐飲買一送一及親子活動。同時鎖定保暖商品，像禦寒外套、保暖被款、燉煮鍋具全面特價。「hololive production 朝氣Chill遊 台中限定快閃店」即日起至11月11日盛大登場，本次結合秋季特色，邀請來自hololive production三個分部10位人氣Vtuber，現場將提供豐富的周邊商品和精彩互動體驗。攜手iPASS 一卡通限量推出的紀念一卡通滿額贈禮以及每日隨機播放語音問候。迎接萬聖節，本週末起有變裝遊行、搞怪劇場及親子活動等著大家來參加。即日起~10月28日持遠百APP於女、男、童裝單筆滿6,800元加送200元，國際精名品特別加碼HEARTS ON FIRE、TASAKI專櫃當日單櫃滿10萬送1,200元、60萬送1萬元、100萬送2萬元，COACH、GEORG JENSEN、LONGCHAMP單筆滿15,000元再加送200元。貓奴注意！「大橘為重，我不想動」橘貓重重降落新竹大遠百，高達3米有著呆萌厭世臉、圓滾滾的大肚搭配慵懶坐姿，即日起~11月6日坐鎮新竹大遠百，要大家血拚兼打卡可愛一下，即日起持遠百APP即可至6樓客服中心即可兌換重重躲貓貓闖關卡，邀請大家到各樓層尋找重重的身影。10月17日(四)~10月20日(日)全館憑全額振興券單筆消費滿9,000元加贈200元。BOSE超狂加碼回饋花蓮鄉親，即日起~11月20日憑振興劵消費可享雙倍優惠！使用振興券3,000元可折抵價值6,000元商品，折扣無上限。BOSE QuiteComfort Earbuds使用振興券3,000元即可入手，祭出滿滿誠意就是要為振興花蓮貢獻一份心力，鼓勵民眾收集親朋好友的振興券來享超狂優惠吧。