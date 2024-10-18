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▲資源永續利用司莊老達司長（左1）展示當前農業領域之關鍵技術，研究與創新，呈現農業部推動淨零碳排行動量能。（圖／農業部提供）

2024氣候行動博覽會即日起一連3天，在國立自然科學博物館舉行；農業部透過生活化及互動性角度設計「農業行動館」，展現當前農業領域之關鍵技術、研究與創新，呈現農業部推動淨零碳排行動量能及提升農業永續性，讓民眾瞭解農業部門在淨零方面努力與行動實踐。臺灣以2050淨零轉型為目標，農業部門更是力拼提早10年在2040淨零，因此擬定了「減量、增匯、循環、綠趨勢」4大主軸，制定淨零行動方針，以促進關鍵領域之技術、研究與創新來達到淨零目標，並透過各試驗改良場所、大專院校等合作，累積科研數據及產業落地推廣應用。農業部資源永續利用司莊老達司長表示，氣候變遷的速度越來越快，已對農業生產造成威脅，進而影響糧食與國家安全。有鑑於此，農業行動館展出3個主題區及1個互動遊戲區，讓大家在參觀後能夠對農業淨零排放有更進一步的認識。莊老達司長指出，農業行動館為向國人傳達「綠色消費」觀念，針對農產品碳足跡加以描述，當越來越多消費者都重視並希望購買較低碳的產品時，生產端即可能順應消費者喜好朝向低碳生產轉型，以創造環境共好局面。行動館還有大亮點，分別為「影片競賽成果」及「碳足跡．疊一疊」互動區，運用觀感體驗如影片和互動式道具來與民眾互動，在互動體驗過程中，讓民眾能同時認識農業淨零的相關知識，寓教於樂，吸引許多民眾動手參與。