柯文哲問吳宗憲USB是否會被破解？名嘴遭打臉道歉：都是我的錯

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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，資深媒體人黃暐瀚爆料柯文哲問曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲，被扣押的USB能否被檢方破；該爆料今（18）日遭吳宗憲反駁，要黃不要亂扯，黃隨即在下午發文道歉，表示「都是我的錯」。黃暐瀚在臉書發文表示，一個多月前在一個多人的場合，聽到吳宗憲委員談起花蓮的事，「宗憲自己沒有公開說過，我不該講出來」，對於造成宗憲的困擾，昨晚已經跟他致歉。黃暐瀚補述，因為聽到的時間已經一個多月了，他也只是聽到，並不在花蓮現場，細節可能理解有錯或描述有錯，這些都不必爭執，以吳宗憲的版本為主。黃暐瀚表示，沒有得到吳宗憲的同意，就把「這件事」說出來，不論如何，都是他的錯。黃暐瀚指出，吳宗憲剛剛有傳line跟他說，早上語氣嚴厲批評「不會配合演戲」，講的其實是後續加油添醋的評論節目，並不是在說黃；但黃認為，他是整件事情的始作俑者，他若不失言，就不會有後續的風波，言多必失，他要誠心地公開道歉。黃暐瀚再次強調，事件相關的細節，都以吳宗憲委員對外說明的版本為準，言多必失，在此向吳宗憲委員公開致歉。黃暐瀚最後表示，這篇ＰＯ文，就是誠心地檢討並對宗憲委員表示歉意，不是要去推責任，或是把鍋甩給誰，請各位網友看完之後，理解就好，不要在留言區互相責罵了，謝謝大家。