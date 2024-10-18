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▲日月潭的精品酒店「歸璞泊旅」，歡慶開幕一週年，推出「與飯店同日壽星，1元入住優惠」活動。（圖／歸璞泊旅提供）

▲「歸璞泊旅」至今榮獲2023年美國MUSE設計金獎、2023澳洲墨爾本設計大獎金獎等多樣大獎，圖為氛圍感十足的餐廳。（圖／歸璞泊旅提供）

▲「歸璞泊旅」的「Proq 196餐廳」，則由曾經與名廚江振誠在上海Sens & Bund米其林餐廳合作過的名廚陳謙Elvis，以及陳世強主廚共同率領團隊。（圖／歸璞泊旅提供）

▲台北的華山町餐酒館也有壽星禮遇活動，加入Cosmos CLUB APP即可參與活動體驗，包含「壽星禮遇」，當月壽星於每週一至週四，四人以上同行，即可由專業調酒師指導壽星調製一組專屬自己的SHOT。（圖／華山町提供）

位於日月潭的精品酒店「歸璞泊旅」，歡慶10月20日開幕一週年以及日月潭唯一入選成為希爾頓酒店集團會員計畫飯店，即日起至2024年10月31日，特別推出「與飯店同日壽星，1元入住優惠」。凡10月20日與飯店同日壽星，於活動期間可享平日週一至週四，只要1元就可入住標準雙人房型，壽星本人加價1元再享「Proq196」法式創意料理晚間套餐乙份。此優惠每日限量一間，需入住兩日前以電話預訂。「歸璞泊旅」意謂回歸自然，英文名為Beore，寓意Be（成為）Ore（自然堅石），不但打造日月潭首家獨立品牌經營的米其林餐飲團隊，2024年更成為日月潭唯一入選國際精品酒店認證Small Luxury Hotel of the World(SLH)以及希爾頓酒店集團會員計畫合作酒店，與全球希爾頓集團酒店同步，會員可享兌換住宿、餐飲及更多獎勵體驗。「歸璞泊旅」的原始基地在過去是經營很多年的小型旅店，建築物在歲月的摧殘下已老舊，最後透過原地拆除的方式，重新打造新的旅宿建築。設計團隊精心將空間結合環境的感知，駕馭以日月潭的山、雲、湖做為設計元素，使空間呼應並回歸到最與生俱來的自然狀態，也體現「無形之型。亦為形」的設計理念。至今榮獲2023年美國MUSE設計金獎、2023澳洲墨爾本設計大獎金獎、2023法國創新設計大獎金獎、2023亞洲設計大獎Shortlist及2024芬蘭Arch Design Award金獎等五項國際設計大獎。而酒店內「Proq 196餐廳」，則由曾經與名廚江振誠在上海Sens & Bund米其林餐廳合作過的名廚陳謙Elvis，以及陳世強主廚共同率領團隊。另外，頂樓也設有完整休憩空間，除戶外戲水池外，每位房客還能在頂樓「星空Lounge」享受咖啡茶點的專屬空間，晚間八點半至十點更提供Happy Hour歡樂時光精釀啤酒暢飲，另設有KTV包廂供房客免費使用一小時。為慶祝開幕一週年，歸璞泊旅特別推出「與飯店同日壽星，享1元入住優惠」，即日起至2024年10月31日，同為10月20日的壽星，可享平日週一至週四1元入住標準雙人房型（一大床或兩小床），壽星本人還可加價1元再享「Proq196」法式創意料理晚間套餐乙份（價值$1,980+10%）。此優惠每日限量一間，需於入住兩日前先電話訂房。另外，還有與豪華露營「峇嵐杉丘」推出的三天兩夜住房專案，為旅人提供更多元的住宿選擇。至於位在台北的華山町餐酒館也有壽星禮遇活動，加入Cosmos CLUB APP即可參與活動體驗，包含「壽星禮遇」當月壽星於每週一至週四，四人以上同行，即可由專業調酒師指導壽星調製一組專屬自己的SHOT，親自體驗當Bartender的樂趣。另有「呼朋引伴集點趣」，攜帶每位新朋友可集一點，集滿點數可兌換主廚特製下酒小菜組、精選氣泡酒乙瓶或最大獎價值800元的House Wine紅酒乙瓶。還有「酒水飲料抓抓樂」，即日起至2024年10月31止，於每週一至週三晚餐時段，三人同行即可參與活動，挑戰單手一次可抓起幾瓶罐裝飲品，抓到幾瓶就送幾瓶，品項包含柏克金、各式啤酒、可樂、雪碧等，單瓶最高價值150元。