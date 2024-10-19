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▲星光大道上，新手媽媽孫可芳的禮服設計呈現巧思。（圖／記者陳明安攝）

▲鍾瑶的禮服極為搶眼，不只有若隱若現的內衣，也展現修長美腿。（圖／記者陳明安攝）

▲鍾瑶稍微半轉身，秀出背部優美曲線。（圖／記者陳明安攝）

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮星光大道上，以《何百芮的地獄毒白》入圍「戲劇節目女配角」的孫可芳和鍾瑶（鍾瑤）先後走上紅地毯，前者身為新手媽媽，服裝尺度自然不宜太驚人，可是胸前的大V設計算是頗有巧思，而後者穿上大膽的透視鏤空設計禮服，內衣若隱若現，有如「比基尼」穿在禮服下的視覺效果。「性感風」通常是星光紅毯上女星不變的選擇，鍾瑶條件佳、舉手投足也充滿自信，和她選擇的服裝需要的大方頗為契合，效果更突出。她性感又吸睛，連網友都大讚「好正」，有機會成為「星光大道最美」候選人。兩人在戲裡角色、表演各有千秋，但訪問時還是先公開「嗆聲」，鍾瑶信心十足說道：「我一定會把獎拿下來。」孫可芳也不甘示弱接口：「那我也要一起拿！」鍾瑶再回敬：「好啦，如果獎項妳想拿走，金鐘紅毯第一美也不會是妳的。」孫可芳竟回道：「好啦，反正我入圍這麼多次了，也不差這一次，明年再說。」觀眾都不禁莞爾。