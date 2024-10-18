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台灣人口老化歸因於少子化過於嚴重。今年是「龍年」，往往受到民俗信仰影響會衝高生育率，但今年全台前9個月出生數為9.7萬人，年減近2%，幾乎可以確定會比2022年「虎年」的13.8萬新生兒少。學者表示，這是歷史上首次龍年新生兒比虎年少，突顯少子化嚴重程度。台大社會系退休教授薛承泰表示，台灣人口老化主要是受到連續8年少子化所影響，對於人口總數、人口結構及扶養比都會有影響。他舉例，今年是「龍年」，雖然還有2個多月時間，但已經可以很篤定會比2022年的虎年新生兒還少，「這在歷史上從來沒有發生過！」相較於2012年的龍年與2010年虎年多 6.3萬個嬰兒，2000年龍年也比1998年虎年多3.4萬個嬰兒。據內政部報告，2022年的新生兒數量為138986人，今年前9個月新生兒數量為97733人，兩者目前相差約4.1萬人，必須在接下來10月至12月，每月新生兒超過1.37萬才可能超車，以今年每月平均1萬新生兒，有相當難度。對於台灣少子化原因，薛承泰點出，經濟、地緣政治及社會觀念3大原因。首先，從經濟層面來說，雖然每個世代都有經濟壓力，但過去只要願意努力打拚就會提升薪資及工作機會，超過逐年攀升的房價跟物價，但現在是薪資水準調升速度追不上物價、房價，自然就會很挫折。其次，薛承泰認為，地緣政治也會有些影響。薛承泰發現，台灣與南韓在少子化程度都是不分軒輊。過去韓國在生育率都比台灣高，一直到2018年突然比較低。他認為，是北韓在2018年飛彈技術突飛猛進，造成實質的威脅，影響到南韓年輕人結婚率跟生育率；現階段台灣與中國還沒有到南北韓那麼劍拔弩張，「如果將來有這個因素，我們肯定又會比南韓更低。」最後，他提及社會價值也有貢獻生育率下降。他說，政府近年不斷提出生育措施，生育率仍是連8年調降，主張在解嚴之後，社會推崇自由民主，卻過於淺薄，形成「缺乏責任的民主與脫序的自由」，影響到後面世代對於承擔家庭責任的意願變低。