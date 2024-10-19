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▲曾敬驊不但在角逐金鐘獎「戲劇節目男主角獎」呼聲很高，在星光大道上的造型也有機會爭搶「紅毯最帥」。（圖／記者陳明安攝）

第59屆金鐘獎「戲劇節目男主角獎」大熱門《不良執念清除師》曾敬驊，果然很懂「流量」與「吸睛」的密碼，連兩天頒獎典禮上，大多數男星都穿著中規中矩，就算想效法女星秀性感，最多也是西裝外套深V設計，微露出胸膛，但曾敬驊的服裝則在中間開洞、展現被許多女性視為男性最性感的部位「腹肌」，讓他成了今年「紅毯最帥」的候選人之一。曾敬驊在《不良執念清除師》中的角色，常有機會碰到有執念的怪物，由他幫助他們消除執念，最後會抽出一個代表字。他受訪時坦言拍攝過程在睡覺做夢的時候，都會夢到拍攝的場景出現，有時還會在夢裡聽到「救我」，而星光大道主持人楊小黎讓人送上盒子，請他現場抽字，他抽到了「中獎」的「中」字，堪稱是爭取獎項榮譽的好兆頭。《不良執念清除師》故事描述因為一場交通事故意外獲得靈體能力的少年曾敬驊，結合醫學高才生彭千祐以及警界菁英宋芸樺，3人攜手合作共同打怪，為那些放不下的靈體清除執念，與同類型題材不同的地方在於，該劇選擇以輕鬆的氛圍呈現，不會讓人覺得太過沈重，播出後更被網友比喻為超級黑馬！「執念」可以成為人前進的動力，也可以腐蝕人心，終有一天會將自己反噬，執念太過巨大會越來越沈重，像是陷入流沙中爬不出來。《不良執念清除師》入圍9個獎項，是強力的候補作品。