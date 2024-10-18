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▲高雄萬聖節即將於10月25日登場，活動現場凹子底公園已在博愛路口架設「巨石南瓜燈」。（圖／高市府教育局提供）

2024年高雄萬聖節即將於10月25日登場，活動現場凹子底公園於17晚已在博愛路口架設「巨石南瓜燈」，吸引民眾現場拍攝。除了這個已經架設，白天像灰白石頭、晚上變身為橘色南瓜的燈光裝置外，即將展出的「超大南瓜怪」更是高達30公尺、是目前全國最高的萬聖南瓜裝置，白天晚上都超級吸睛。陳其邁今(18)日表示，萬聖節在小學、幼兒園經常會做很多面具、裝扮等創意發想，今年「市府擴大舉辦，希望結合這些創意，分享彼此的巧思跟怪點子，能夠有一個愉快的萬聖節。」高市府教育局表示，今年萬聖節規模擴大，包括上述提到的巨型南瓜外，還有「南瓜雷射燈光秀」、「南瓜舞台」、「街頭塗鴉」、「萬聖節南瓜市」及百米壯觀「南瓜燈海」等六大亮點，滿滿的大南瓜，盛大點亮2024年高雄萬聖節。教育局補充，活動也規劃「扮裝換小禮物」，鼓勵大小朋友盡情搞怪；共同主辦的小公視，旗下角色也將全面出動，與民眾同歡。希望能營造親子歡樂又兼具教育意義的精彩活動，在扮裝之餘，也更加認識萬聖節的由來，促進多元文化在高雄深耕。此外，活動會場鄰近凹子底捷運站、輕軌愛河之心站，歡迎民眾搭乘大眾運輸前往，一起節能減碳愛高雄。