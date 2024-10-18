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今（18）日行政院長卓榮泰赴立院備詢，針對彰化二林中科用水問題，藍委謝衣鳳質詢時表示，希望卓榮泰下台前，可以大力協助彰化縣用水用電，以及交通建設；卓榮泰竟笑回，「你快點讓我下台，我就快點承諾你」。針對謝衣鳳質詢關於二林中科用水用電是否可以開放一事，卓榮泰回應，地方政府招商時要衡量能源、土地等能力，若提出合理計畫給中央，像是國科會、國發會做衡量，不會有縣市之別。卓榮泰表示，依照實際需要，要看有多少廠商、用電多少，提出合理規劃，若不夠再來解決，並再次強調不會有縣市考量，一定會全力跟地方合作。謝衣鳳回應道，「希望你下台前，可以大力協助彰化縣用水用電，以及交通建設。」突如其來的一句話讓卓榮泰愣住，隨後笑回，「你快點讓我下台，我就快點承諾你」。聽到卓榮泰的回覆，謝衣鳳也失笑詢問「你希望下台是不是？」，卓榮泰則表示，如果能讓政局穩定的話。