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▲美國加州尼古湖市一處海灘上，12日出現一個死亡的白色怪異生物，擁有大大的嘴巴及滿口尖牙。（圖／翻攝自Reddit）

▲台灣常見的有毒鯨鰻則有2種，分別為「爪哇裸胸鯙」及「黃邊鰭裸胸鯙」。（圖／翻攝自農業知識入口網）

美國南加州海灘近日出現一個死亡的怪異生物，全身白色並擁有大嘴尖牙，乍看之下及極似電影《異形》中的太空生物，照片一出也立即引起熱議。對此，有專家出面說明，其實這是海洋生物「鯙鰻」（鯙，音同「純」）；而有毒鯙鰻「爪哇裸胸鯙」於2004年也曾在台灣造成一起食物中毒事件。一名網友在國外論壇Reddit上發文，加州尼古湖市（Laguna Niguel）一處海灘上，12日出現一個死亡的白色怪異生物，擁有大大的嘴巴及滿口尖牙，沒有手腳，僅有一條長尾巴，模樣像極了電影《異形》中的太空怪物。照片曝光後，隨即吸引大量網友朝聖，眾人紛紛驚喊，「長相太恐怖」、「真的讓人聯想到《異形》」、「看完照片今晚準備做惡夢了」、「這就是為什麼我不在游泳池以外的地方游泳」，也有人指出，這可能是鯙鰻（Moray eel），也是廣東一帶所說的「油𩺬」。加州魚類及野生動物部門發言人達利（Tim Daly）向當地媒體說明，海灘上的怪異生物的確是鯙鰻，只是因為已經死亡，顏色才會如此蒼白，在當地也是十分常見的生物。鯙鰻主要分布於印度洋及太平洋熱帶海域，平時生活在潮池或礁岩處至水深50公尺。台灣常見的有毒鯨鰻則有2種，分別為「爪哇裸胸鯙」及「黃邊鰭裸胸鯙」。其中「爪哇裸胸鯙」還曾經在台灣引發中毒事件，2004年4月淡水富基漁港，一名47歲男子因食用「爪哇裸胸鯙」，而產生四肢無力、嘴麻、頭暈等中毒症狀，所幸經治療後已無大礙。