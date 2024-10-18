我是廣告 請繼續往下閱讀

▲購買糖果、巧克力糖、常溫果凍、咖哩醬、咖哩粉、咖哩塊、調理包，單筆每滿199元，限量贈福利熊萬聖節貼紙乙張。（圖／全聯提供）

▲挪威鮭魚菲力，單盒原價298元，特價199元。（圖／全聯提供）

▲搶攻萬聖節商機，大潤發也推出多款衝擊視覺和味覺的點心。（圖／大潤發提供）

萬聖節要吃咖哩、討糖果，全聯10月26日起只要到全聯門市喊出通關密語「不給糖就搗蛋」，即可免費獲得限量糖果一份，且10月18日起萬聖節檔期間咖哩、糖果優惠外，煮咖哩必備的生鮮食材，包括「挪威鮭魚菲力」下殺6.7折、「澳洲穀飼牛五花火鍋片」特價139元。此外，搶攻萬聖節商機，大潤發也推出多款衝擊視覺和味覺的點心，包括巫婆手指麵包、木乃伊麵包等，通通百元內有找。全聯萬聖節限定優惠，10月26日起至10月31日消費者只要到全聯門市喊出通關密語「不給糖就搗蛋」，即可獲得限量糖果1份，每人限領1份，數量有限送完為止。且10月18日起至10月日前指定糖果品項每滿199元贈150福利點，購買糖果、巧克力糖、常溫果凍、咖哩醬、咖哩粉、咖哩塊、調理包，單筆每滿199元，限量贈福利熊萬聖節貼紙乙張，還有眾多精選優惠一次收。◾指定糖果品項每滿199元贈150福利點◾買生鮮牛肉商品（部分品項除外）任2盒現折20元◾咖哩醬/粉/塊/調理包單筆每滿199元，現折10元◾Coris萬聖節派對口笛糖90g，單包原價99元，2包特價179元◾迷你曼陀珠/加倍佳Mix雙享包320g，單包109元，2包特價209元◾S&B愛思必金牌咖哩(甜味/中辣/大辣)220g，每盒115元，一次任買2盒184元◾冷凍澳洲穀飼牛五花火鍋片，單包原價155元、特價139元◾挪威鮭魚菲力，單盒原價298元，特價199元（單筆買鮮魚貼體包任2件，再現折20元）此外，搶攻萬聖節商機，大潤發也推出多款衝擊視覺和味覺的點心！逼真的「巫婆手指」麵包，酥中帶Q的口感，內藏切達乳酪搭配堅果，營養健康又好吃，5入特價60元；不給糖就搗蛋，使用天然奶油所製成的「木乃伊麵包」，不只造型可愛還散發出奶香，讓人一口接一口的停不下來，每個特價65元。人氣千層塔也要來搞怪，新品「蜘蛛萬聖千層蛋塔」超人氣千層蛋塔融合巧克力蜘蛛造型，新品嚐鮮價每盒99元；還有絕對不能錯過造型可愛的「精靈大福」，香醇奶油內餡和水蜜桃，裹上QQ的麻糬外皮，畫上可愛的精靈圖樣，是萬聖節必備甜點，每盒特價49元。