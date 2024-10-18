中央政府總預算卡關，即使立法院長韓國瑜出手協調，邀行政院長卓榮泰與朝野幹部餐敘，昨天也召集朝野協商，但藍白立委今（18）日第五度否決將總預算案付委審查。卓揆今早受訪說，不排除提釋憲，國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇批，卓揆果然忍不住了，發動「萬物釋憲」，這種民進黨輸不起的大絕招，真的完全莫名其妙，邏輯矛盾。
王鴻薇說，首先民進黨主張《憲法》第70條規定，「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議。」所以立院不得要求禁伐補償預算，但問題是，這本就是立院過去通過的法案，行政院編列預算支出符合法定程序，完全不適用《憲法》規定，哪來的司法權解釋空間？行政院這完全是脫法行為，甚至打算自己協同造法，嚴重侵害權力分立、監督制衡的憲政體制價值。
其次，王鴻薇說，卓榮泰拿《預算法》第91條，瞎扯，說自己要堅守財政紀律原則，所以「難謂合法，要行政院如何依法」，但是就不要說連民進黨自己立委伍麗華和陳瑩，還有吳思瑤，都分別在今年4月3日、4月24日連署或提案該法案，就連民進黨自己，昨天都提出四萬元的版本。
王鴻薇質疑，哪有人一邊說法案不合法不能依法，一邊又來喊價，是在菜市場買菜是嗎？說白了整個民進黨就是在向原住民「殺價」，什麼《預算法》、釋憲都是拿來壓迫原民的政治手段。
王鴻薇說，尤其退回總預算是民進黨過去早有事了，怎麼換了位子就雙標說違憲，其實現在大家早就都有共識，當民進黨說要釋憲，說你違憲的背後代表的就是他們輸了，當說理說不過、法律不挺他，這些人就選擇繼續消費司法公信力，繼續傷害民主與少數族群的權益，禁伐補償的釋憲，就是行政院瘋狂脫法行為的開始。
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其次，王鴻薇說，卓榮泰拿《預算法》第91條，瞎扯，說自己要堅守財政紀律原則，所以「難謂合法，要行政院如何依法」，但是就不要說連民進黨自己立委伍麗華和陳瑩，還有吳思瑤，都分別在今年4月3日、4月24日連署或提案該法案，就連民進黨自己，昨天都提出四萬元的版本。
王鴻薇質疑，哪有人一邊說法案不合法不能依法，一邊又來喊價，是在菜市場買菜是嗎？說白了整個民進黨就是在向原住民「殺價」，什麼《預算法》、釋憲都是拿來壓迫原民的政治手段。
王鴻薇說，尤其退回總預算是民進黨過去早有事了，怎麼換了位子就雙標說違憲，其實現在大家早就都有共識，當民進黨說要釋憲，說你違憲的背後代表的就是他們輸了，當說理說不過、法律不挺他，這些人就選擇繼續消費司法公信力，繼續傷害民主與少數族群的權益，禁伐補償的釋憲，就是行政院瘋狂脫法行為的開始。