全聯福利中心不僅能買生鮮蔬果也能補足日常生活用品，成為不少人每週必去的生鮮超市，尤其有時還會推出「福袋系列」，經濟實惠往往引來不少購買人朝。而近日就有網友分享，自己去逛全聯時，意外發現櫃檯後面還有上一波推出的超值福袋，且價格下殺5折以上，讓眼尖的她立刻搶下，人品大爆發瞬間倒賺1700元！引起不少婆媽羨慕：「我也要去我們那全聯問看看。」
一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「今天不做菜來全聯採買，賺到一個300元的福袋，在結帳的時候，突然瞄到櫃檯後面寫著『福袋特價300元』，我就馬上跟店員說我要！裡面的東西加上這個大的保冷袋，超過300元價值了，大家可以去看看家裡附近的全聯有沒有特價喔！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「天啊好幸運，這完全超過300元的價值」、「300元也太佛！當初原價666元我都沒買到了，這個保冷袋看起來超好用的」、「前幾週剛買500元！沒想到竟然有300元的，應該最後出清了」、「我也有撿到一個300元的....直接現賺1700元超開心」、「星期一看倒還是500元，星期五竟然就300元了，晚點來看看還有沒有。」
全聯最後出清福袋300元！內容物「買到現賺1700元」
事實上，網友買到的這個福袋系列，其實是在今年6月的時候，全聯PX Pay、全支付慶祝會員突破新高1000萬以及500萬時，同步宣布開賣的「夏日福袋」，當時一共開賣三款，最大獎是2台Discovery Sport多功能運動休旅車，福袋價位分為「保冷袋托特袋666元」、「胖胖行李箱1666元」以及「電烤盤組1800元。」
而網友購買到的就是「PALLADIUM保冷托特袋組」，原價一組是666元，當時推出全台限量4萬組，隨著相關大獎已經開出，各家門市也開始進行福袋出清特價，原本有些門市是降價至500元，如今已經有人買到300元的最後出清！《NOWnews》記者也特別整理「PALLADIUM保冷托特袋組」的內容物，提供給民眾參考。
🟡全聯夏日福袋「PALLADIUM保冷托特袋組」內容物
📍保冷托特袋（市價790元）
📍自動開合遮光傘（市價690元）
📍冷水壺（市價390元）
📍金車奧利多水585ml
📍伯朗世界藏家5國特選拿鐵
📍漢寶杯麵
📍魔術靈廚房清潔劑300ml
📍蒲公英環保三層抽取便利包110抽
以上的商品總價值大約是2057元，等於如果在福袋出清尾聲能像該網友一樣幸運買到的話，就能現賺1700元，且物品都非常的實用，CP值真的非常高！不過要特別注意，福袋內的抽獎序號已經無效，而每家全聯門市的庫存、折扣也不同，民眾如果還想購買，詢問店員時一定要保有禮貌哦！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「天啊好幸運，這完全超過300元的價值」、「300元也太佛！當初原價666元我都沒買到了，這個保冷袋看起來超好用的」、「前幾週剛買500元！沒想到竟然有300元的，應該最後出清了」、「我也有撿到一個300元的....直接現賺1700元超開心」、「星期一看倒還是500元，星期五竟然就300元了，晚點來看看還有沒有。」
全聯最後出清福袋300元！內容物「買到現賺1700元」
事實上，網友買到的這個福袋系列，其實是在今年6月的時候，全聯PX Pay、全支付慶祝會員突破新高1000萬以及500萬時，同步宣布開賣的「夏日福袋」，當時一共開賣三款，最大獎是2台Discovery Sport多功能運動休旅車，福袋價位分為「保冷袋托特袋666元」、「胖胖行李箱1666元」以及「電烤盤組1800元。」
而網友購買到的就是「PALLADIUM保冷托特袋組」，原價一組是666元，當時推出全台限量4萬組，隨著相關大獎已經開出，各家門市也開始進行福袋出清特價，原本有些門市是降價至500元，如今已經有人買到300元的最後出清！《NOWnews》記者也特別整理「PALLADIUM保冷托特袋組」的內容物，提供給民眾參考。
🟡全聯夏日福袋「PALLADIUM保冷托特袋組」內容物
📍保冷托特袋（市價790元）
📍自動開合遮光傘（市價690元）
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📍金車奧利多水585ml
📍伯朗世界藏家5國特選拿鐵
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📍魔術靈廚房清潔劑300ml
📍蒲公英環保三層抽取便利包110抽
以上的商品總價值大約是2057元，等於如果在福袋出清尾聲能像該網友一樣幸運買到的話，就能現賺1700元，且物品都非常的實用，CP值真的非常高！不過要特別注意，福袋內的抽獎序號已經無效，而每家全聯門市的庫存、折扣也不同，民眾如果還想購買，詢問店員時一定要保有禮貌哦！