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▲網友分享自己去逛全聯時，幸運花300元撿到超高CP值的福袋系列，光是外包就已經回本。（圖/我愛全聯好物老實說）

▲網友買到的就是全聯在6月底推出的夏日福袋，「PALLADIUM保冷托特袋組」，原價666元，現在門市出清價300元。（圖／記者葉政勳攝）

▲666元福袋內含保冷托特袋、遮光傘、冷水壺、等5樣超值好物，市值超過2000元，如用300元購入，等於倒賺1700元。（圖／記者黃韻文攝）

全聯福利中心不僅能買生鮮蔬果也能補足日常生活用品，成為不少人每週必去的生鮮超市，尤其有時還會推出「福袋系列」，經濟實惠往往引來不少購買人朝。而近日就有網友分享，自己去逛全聯時，一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「今天不做菜來全聯採買，賺到一個300元的福袋，，大家可以去看看家裡附近的全聯有沒有特價喔！」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「我也有撿到一個300元的....直接現賺1700元超開心」、「星期一看倒還是500元，星期五竟然就300元了，晚點來看看還有沒有。」事實上，網友買到的這個福袋系列，，當時一共開賣三款，最大獎是2台Discovery Sport多功能運動休旅車，《NOWnews》記者也特別整理「PALLADIUM保冷托特袋組」的內容物，提供給民眾參考。📍金車奧利多水585ml📍伯朗世界藏家5國特選拿鐵📍漢寶杯麵📍魔術靈廚房清潔劑300ml📍蒲公英環保三層抽取便利包110抽不過要特別注意，福袋內的抽獎序號已經無效，而每家全聯門市的庫存、折扣也不同，民眾如果還想購買，詢問店員時一定要保有禮貌哦！