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勞動部職安署今（18）日召集，各勞動檢查機構發動全國同步勞檢，針對職安管理績效不彰公共工程，全國北中南等地區實施突擊檢查，嚴防重大職災事故發生。初步統計，本次同步勞檢共83工地、違反288項、停工27處、罰鍰約733萬元。職安署說明，近期營造業發生死亡職災人數增加。其中，8月17日台電公司之新北市淡水區新建工程發生鑽孔機桁架臂桿倒塌；8月19日台中市建設局之石岡區橋梁工程發生墩柱鋼筋倒塌。10月6日交通部高公局位於高雄市旗山區之國道後續路段橋梁耐震補強工程發生水箱車翻覆，且罹災3名勞工身分均為移工，顯示部分機關辦理公共工程職安管理績效不彰。職安署為督促公共工程落實施工安全管理，9月召開職場減災跨部會平台會議，要求部會督促監造單位及施工廠商等落實施工安全查核之外；今日再次針對公共工程發動全國同步勞檢。此次本次主要檢查對象以工安資源投入少、安全衛生執行績效差、曾發生職災或屬於危險性工作場所等公共工程為主，初步統計，本次同步勞檢共83工地、違反288項、停工27處、罰鍰新臺幣約733萬元。勞動部職安署長鄒子廉表示，近年民間工程職災亦未明顯降低趨勢，其中又以墜落職災為主，公共工程不論是人力或經費等各方面資源均優於民間工程，特別呼籲公共工程應發揮領頭羊精神，並以主辦機關為核心，強化領導統御，發揮施工團隊精神，提升公共工程施工安全管理水準，以為民間工程表率。