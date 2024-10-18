我是廣告 請繼續往下閱讀

中共14日舉行聯合利劍2024B軍演後，總統賴清德一改堅持「互不隸屬」的說詞，僅在臉書發文表示中共軍演「不符合國際社會期待」，態度大相徑庭。對此，前立委郭正亮表示，賴清德怎麼到現在還是鬥雞，並怒轟賴就是嘴秋、不講「互不隸屬」就會渾身不自在，出事了才低調，很難看！郭正亮17日在《大新聞大爆卦》節目表示，賴清德怎麼到現在還是鬥雞？賴清德上任以來，2次軍演擺明就針對他。郭痛斥，賴清德就是嘴秋，講完後發現出事了，又很低調。郭正亮批評，「就是前倨後恭嘛！」，直言就是很難看，讓外面的人看就覺得：你這個人是在幹嘛？「在韓國瑜那個晚會，嘴秋成那樣；到國慶的時候，就已經半蹲了；到了軍演，大概已經趴在地上了！」郭認為賴就給人這種感覺。郭正亮表示，像賴清德這種人，不講「互不隸屬」可能就會渾身不自在，賴每年3次固定講話：元旦、520、跟10月10日，如果一再重複發生，對中共來說，「那只要講，就軍演！」郭正亮指出，不要以爲兩岸這個因素對賴清德有利，因為賴實在太「過」了，「這就是一個領導人，很細膩在抓那個平衡」，並舉例蔡英文也是台獨，什麼八年沒事？而且蔡英文還比他有底氣囂張，人家57％當選、國會過半！賴是得票40％、國會51席。