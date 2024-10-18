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民眾黨主席柯文哲遠親、心腹「橘子」許芷瑜，目前人在日本遲遲未返國，引起外界關注，對此，台北市議員簡舒培今（18）日表示，橘子被揭露慣性偷拍，藍綠議員乃至市府官員全都是受害者，且她在北市府橫著走、插手人事任命、是柯文哲沈迷宮鬥劇的縮影。簡舒培今在臉書指出，柯文哲的遠親「橘子」許芷瑜被揭露慣性偷拍，藍綠議員乃至市府官員全都是受害者，甚至被當場抓到後，還出動市府秘書處的公務員來幫她求情，同時也有越來越多爆料指出，橘子四處搞宮鬥，甚至能插手人事任命，在柯市府根本就是橫著走。簡舒培提到，無論是單純小白兔，還是惡劣屁孩，橘子的本性如何不是重點，而她行事作風如此囂張的背後，倚靠的是柯文哲的權力，一切的荒謬事蹟，都只是柯文哲崇尚毛澤東作風、沈迷宮鬥劇的縮影。簡舒培指出，橘子之所以能夠進入柯市府任職，外界一開始解讀是「太后干政」要柯文哲幫這個遠親安排位置，但柯文哲對所有遠親都這麼和藹可親嗎？恐怕是橘子「杜聰明外曾孫」這層身份加了分，柯文哲卻放任所有輿論往自己媽媽身上燒。簡舒培提到，曾代表民眾黨參選立委的朱哲成透露，他原本談好要到柯文哲的市長室上班，卻因為橘子一句「我們沒有缺了」瞬間失業，對照市長室為橘子首創「實習生」職缺，到後來焦姓實習生在內，陸續有多名政商財團的子弟跑到市長室當「實習生」，再由他們的鼻祖當「班長」，整個市府儼然成為柯文哲經營政商關係的補習班，很顯然，朱哲成沒有位置，不是因為能力不足，也不是市府真的沒有缺，而是「爸爸媽媽不夠力」。「四處偷拍、插手人事，橘子囂張橫著走，背後全憑柯文哲！」簡舒培說，最近一些爆料指出，橘子有四處偷拍的習慣，甚至還會把照片上傳到某些群組，慫恿柯粉去攻擊對方，或是偷拍局處首長的照片跑去找柯文哲打小報告，藉此鬥掉自己討厭的人，也有插手市府人事任命的指控。簡舒培說，在討論這些指控時，大家很疑惑的是「橘子憑什麼？」而這就是關鍵，柯文哲崇拜毛澤東、自詡皇帝不是新聞，更樂於看屬下當「瘋狗」去攻擊政敵，甚至是黨內自相殘殺，橘子之所以能受到重用，除了夠力的家世背景外，不外乎她懂得揣測上意，「知道柯文哲想要什麼」，柯文哲所代表的權力也自然讓她當靠山。簡舒培接續說，橘子自願當東廠、四處搞宮鬥，為的不只是在柯文哲心中的地位，更多的是幫柯文哲樹立「天威難測」的權威，就如同中共政權一般。簡舒培批評，柯文哲放任屬下內鬥、外鬥、四處放火，自己隔岸觀火，出了事再拿出手術刀切割，裝作一切與自己無關，所以「橘子」許芷瑜現在受柯文哲指示跑到國外去，年紀輕輕的她真的要為柯文哲就此逃亡一輩子？「奉勸橘子小姐捫心自問，以柯文哲自私的個性，真的會顧念這個情分？還是眼看苗頭不對，乾脆把所有問題推給這個不在台灣的遠親？」